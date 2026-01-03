Μισθωτοί: Ποιες αλλαγές φέρουν οι κλαδικές συμβάσεις 2026 – Αυξήσεις έως 30 %

Η εκκίνηση του 2026 φέρνει ένα νέο δημοσιονομικό σκηνικό για τους μισθωτούς, με μέτρα που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις καθαρές απολαβές και τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Μετά από μια διετία έντονης πίεσης στις τιμές και συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος, η κυβέρνηση επιχειρεί να προχωρήσει σε συνδυαστική ενίσχυση μισθών, αφορολόγητου και επιδοτήσεων, δημιουργώντας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ένα τριπλό σχήμα αύξησης καθαρών αποδοχών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση των εισοδημάτων μέσω αναπροσαρμογών στις κλίμακες αποδοχών, με στόχευση κυρίως στα χαμηλότερα και μεσαία στρώματα.

Παράλληλα, η αλλαγή στο αφορολόγητο όριο λειτουργεί ως δεύτερος μηχανισμός ενίσχυσης: περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα χωρίς πρόσθετες κρατήσεις μειώνει την απόσταση ανάμεσα σε μισθό και κόστος ζωής.

Ο τρίτος άξονας αφορά στοχευμένα επιδόματα και παροχές, που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες και ευάλωτα εισοδηματικά προφίλ.

Ανακατανομή βαρών και φορολογική επίδραση

Η διεύρυνση του αφορολόγητου μειώνει άμεσα τον φόρο εισοδήματος για χιλιάδες δικαιούχους, με μεγαλύτερο αποτύπωμα σε όσους έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά.

Η μείωση των κρατήσεων αποτυπώνεται στις μηνιαίες καθαρές αποδοχές, διαμορφώνοντας σταδιακά μια συνθήκη όπου η αγοραστική δύναμη ενισχύεται παρά τον αυξημένο πληθωρισμό στα είδη διατροφής και κατανάλωσης.

Η ουσία της παρέμβασης δεν είναι μόνο λογιστική αλλά και κοινωνική: επιχειρείται ανακοπή της εισοδηματικής διάβρωσης και συγκράτηση της κατανάλωσης.

Οι μισθωτοί σε μισθολογικές κλίμακες μεσαίων απολαβών επωφελούνται, επίσης, μέσω συνδυασμού αλλαγών σε μισθούς και μικρότερων κρατήσεων — ένα «δίδυμο» που στις περισσότερες περιπτώσεις θα παράγει σαφώς υψηλότερο καθαρό ποσό στο τέλος του μήνα.

Η παρέμβαση στα επιδόματα καθιστά πιο ευέλικτη την κρατική πολιτική, επιτρέποντας παρεμβάσεις σε στοχευμένα κοινωνικά ή κλαδικά ζητήματα.

Ποιοι είναι οι ωφελημένοι

Το πλέγμα των παρεμβάσεων αγγίζει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εργαζόμενοι με χαμηλότερους μισθούς βλέπουν τη μεγαλύτερη αναλογική ωφέλεια, καθώς κάθε ευρώ που παραμένει αφορολόγητο μετρά πολλαπλάσια.

Οι οικογένειες με παιδιά ενισχύονται μέσω της αύξησης των φορολογικών ελαφρύνσεων, ενώ για τους νεότερους εργαζόμενους το κέρδος έρχεται από τη μείωση του φορολογικού βάρους.

Ταυτόχρονα, όσοι εργάζονται σε ειδικά επιδόματα ή λαμβάνουν πρόσθετες παροχές, αποκτούν ένα επιπλέον εργαλείο διαχείρισης του κόστους ζωής.

Η εικόνα οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα: ο συνδυασμός μισθολογικών παρεμβάσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και επιδοματικών ενισχύσεων δημιουργεί καθαρή αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, ενισχύοντας την προοπτική κατανάλωσης και σταθερότητας.

Οι μισθωτοί μπαίνουν έτσι στο 2026 με ένα διαφορετικό πλεονέκτημα, όπου η ανακούφιση δεν προκύπτει από μία μόνο πηγή, αλλά από τριπλή παρέμβαση που λειτουργεί συνολικά υπέρ του εισοδήματος.

Πηγή: newmoney.gr

