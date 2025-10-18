Μητσοτάκης από Πεντέλη: «Προσπαθούμε κάθε μέρα για μέτρα στήριξης των νοικοκυριών»

Την Πεντέλη επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιθεωρώντας τα έργα αναδάσωσης μετά τη μεγάλη φωτιά του 2024 και εγκαινιάζοντας το νέο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα στήριξης των πολιτών, «όταν άλλες χώρες κόβουν επιδόματα».

18 Οκτ. 2025 13:27
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα στον Δήμο Πεντέλης, επισκεπτόμενος την περιοχή που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά του 2024 και όπου πλέον υλοποιούνται έργα αναδάσωσης.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε δράση φύτευσης και στη συνέχεια επισκέφθηκε το πλήρως ανακατασκευασμένο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης — το οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερώς από τη φωτιά — τονίζοντας ότι η κυβέρνηση τήρησε τη δέσμευσή της «να το κάνει καλύτερο απ’ ό,τι ήταν πριν».

«Ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την επόμενη άνοιξη θα έχουμε φυτέψει, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, πάνω από ένα εκατομμύριο δέντρα για να βοηθήσουμε το βουνό να ανακάμψει», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο έργο της κυβέρνησης, υπογράμμισε: «Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων καλύτερες. Σε δύσκολες συνθήκες και σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι καθήκον μας να κρατάμε το σκαρί της πατρίδας σταθερό και ασφαλές — και το πετυχαίνουμε».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επισήμανε πως η Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, «εξακολουθεί να εξαγγέλλει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών μέσα από μειώσεις φόρων και αυξήσεις επενδύσεων, την ώρα που άλλες χώρες κόβουν επιδόματα».
