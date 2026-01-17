Μητσοτάκης από το Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς στις μεταρρυθμίσεις» – Στόχος νέα νίκη την άνοιξη του 2027

Το σύνθημα «πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που, όπως είπε, χρειάζεται η χώρα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (17/01) σε πολίτες του Δήμου Αμαρουσίου, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής του στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το 2026 ξεκίνησε σε ένα περιβάλλον έντονων διεθνών και γεωπολιτικών αναταράξεων, επισημαίνοντας πως «δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος τρόπος να υποδεχθούμε το νέο έτος από την άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belharra», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ταυτόχρονα ουσιαστική και συμβολική.

Όπως υπογράμμισε, το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει νέο πλοίο από το 1998, ενώ εξήρε τις δυνατότητες και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του πληρώματος, σημειώνοντας ότι «πρώτα και πάνω από όλα, η αποτρεπτική ισχύς της χώρας στηρίζεται στις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από τη λειτουργία της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο, τονίζοντας ότι αυτή κινήθηκε καλύτερα από ό,τι προέβλεπαν, όπως είπε, οι «Κασσάνδρες». Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες, ωστόσο σημείωσε πως η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών.

«Από τα τέλη του μήνα οι εργαζόμενοι θα αρχίσουν να βλέπουν στην πράξη τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσα από μειώσεις φόρων», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι όλα αυτά γίνονται «χωρίς να ξεφεύγουμε από τα όρια του προϋπολογισμού, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο, λέγοντας ότι θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδρομή έως την άνοιξη του 2027. «Είμαι δέκα χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια και προκοπή στη χώρα», τόνισε, δίνοντας σαφές στίγμα για τον εκλογικό στόχο της επόμενης περιόδου.

