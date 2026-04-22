Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε plan b αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη

Τον κώδωνα του κινδύνου για μια ευρύτερη οικονομική και ενεργειακή αναταραχή έκρουσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εφόσον παραταθεί το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες: αφενός την ανάγκη άμεσης διπλωματικής αποκλιμάκωσης και αφετέρου την υποχρέωση της Ευρώπης να προετοιμαστεί για ένα παρατεταμένο σενάριο κρίσης. Τη συζήτηση συντόνισε ο ανταποκριτής του CNN, Φρεντ Πλέιτγκεν.

Σενάριο κρίσης με αλυσιδωτές επιπτώσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα κρίσιμη, προειδοποιώντας ότι η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εν δυνάμει κρίση μεγάλου βεληνεκούς. Όπως σημείωσε, η παράταση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

«Είναι θέμα χρόνου να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό του πετρελαίου και των προϊόντων, σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις στα λιπάσματα, αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά, σκιαγραφώντας ένα ντόμινο επιπτώσεων που αγγίζει από την ενέργεια έως την αγροτική παραγωγή.

«Καμία οικονομία δεν είναι θωρακισμένη»

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι, αν και η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα τέτοιο σοκ.

«Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά δεν θα μείνουμε ανεπηρέαστοι από μια κρίση τέτοιου μεγέθους», τόνισε, συνδέοντας άμεσα τις γεωπολιτικές εξελίξεις με πιθανές νέες πιέσεις στο κόστος ζωής και στη συνολική οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

Προτεραιότητα η αποκλιμάκωση

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τη διπλωματική λύση και την επίτευξη μιας μόνιμης εκεχειρίας.

«Η πρώτη προτεραιότητα είναι μια μόνιμη εκεχειρία που θα μας επιστρέψει στην κατάσταση πριν τον πόλεμο. Δεν γίνεται ένας ανοιχτός δρόμος ναυσιπλοΐας να υπόκειται σε τέλη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Ευρωπαϊκή προετοιμασία για το χειρότερο σενάριο

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην προσδοκία ταχείας ομαλοποίησης, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί για το δυσμενέστερο ενδεχόμενο.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο, το είδαμε στην Ουκρανία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η τρέχουσα κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής αυτονομίας και της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ενεργειακού ρεαλισμού, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη ρητορική της πράσινης μετάβασης χωρίς να εξασφαλίζει ταυτόχρονα την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Κάλεσμα για ευρωπαϊκό «plan B»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε σαφές μήνυμα υπέρ ενός ευρωπαϊκού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, επισημαίνοντας ότι μια παρατεταμένη κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο.

«Καλώ όλους να είναι πραγματιστές και να έχουμε ένα plan B σε περίπτωση που η κρίση επεκταθεί, καθώς κανένα κράτος δεν θα μπορεί να υποστηρίξει την οικονομία χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη», ανέφερε.

Διπλό μήνυμα προς την Ευρώπη

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού στο Delphi Economic Forum ανέδειξε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: την άμεση ανάγκη για αποκλιμάκωση και επιστροφή στη σταθερότητα, αλλά και την υποχρέωση της Ευρώπης να δει την κρίση ως προειδοποίηση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της στρατηγικής αυτονομίας και της ανθεκτικότητας των οικονομιών της απέναντι σε νέα γεωπολιτικά σοκ.

