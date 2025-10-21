Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ

«Σήμερα έχουμε μια διπλή γιορτή, καθώς το Ίδρυμα Ωνάση κλείνει 50 χρόνια ζωής και παραδίδεται το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση, που περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο «επιστέγασμα της κοινής προσπάθειας του Ιδρύματος Ωνάση και του κράτους», υπογραμμίζοντας πως οι τρεις υπερσύγχρονες μονάδες που δημιουργούνται θα ενισχύσουν αποφασιστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Το πρώτο Ωνάσειο παραμένει στην αιχμή της καρδιοχειρουργικής και καρδιολογίας, ενώ έρχεται να προστεθεί η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων. Είναι σημαντικό ότι πλέον θα μπορούν να γίνονται μεταμοσχεύσεις και σε μικρά παιδιά. Το Ωνάσειο Κέντρο Παίδων θα εξελίσσεται διαρκώς και θα ερευνά συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις και γονιδιακές μεταλλάξεις ανά περιοχή, χαρτογραφώντας πολύτιμα δεδομένα για τη δημόσια υγεία», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο μεταμοσχεύσεων που έχει τεθεί σε εφαρμογή, σημειώνοντας ότι η καμπάνια για τη δωρεά οργάνων είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, με αύξηση κατά 50.000 νέους δωρητές μέσα σε 20 ημέρες.

«Η αποστολή ενημερωτικών email για τη δωρεά οργάνων θα επαναλαμβάνεται κάθε Οκτώβριο», συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως μέχρι τα μέσα του 2026 θα λειτουργήσει το νέο ανοσολογικό εργαστήριο για την κεντρική και νότια Ελλάδα, το οποίο θα αποτελέσει βασικό κρίκο στο εθνικό δίκτυο μεταμοσχεύσεων.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι «στο ΕΣΥ δημιουργούνται πλέον υποδομές και συμπράξεις ελπίδας», επισημαίνοντας τη σημασία της συνέργειας κράτους και ιδρυμάτων για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

