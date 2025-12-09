Μητσοτάκης: Ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ και πλήρης στήριξη στα θύματα Μάνδρας και Ματιού

Οκτώ χρόνια μετά τις τραγωδίες σε Μάνδρα και Μάτι, η κυβέρνηση προχωρά σε θεσμικά μέτρα στήριξης των πληγέντων, με ειδική σύνταξη, διαγραφή οφειλών και πλήρη υγειονομική και ψυχολογική κάλυψη, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

09 Δεκ. 2025 14:40
Pelop News

Σε μία ακόμη δημόσια αναφορά στις τραγωδίες της Μάνδρας και του Ματιού προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι, οκτώ χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και η Πολιτεία αναλαμβάνει πλέον συγκεκριμένες θεσμικές δεσμεύσεις στήριξης των θυμάτων και των οικογενειών τους.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως ο αγώνας των επιζώντων και ο πόνος των οικογενειών που έχασαν ανθρώπους, σπίτια και ελπίδες αποτέλεσαν επί χρόνια «σιωπηλή υπενθύμιση ότι η Πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε». Όπως τόνισε, η κυβέρνηση απαντά πλέον όχι με λόγια, αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης, παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν στο εξής ειδική σύνταξη ύψους 1.700 ευρώ. Παράλληλα, θωρακίζονται πλήρως οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις, ενώ διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνολική μέριμνα της Πολιτείας για τους πληγέντες, καθώς η υγειονομική κάλυψη και η ψυχολογική υποστήριξη περνούν πλέον στην ευθύνη του Κράτους. Όπως επισημάνθηκε, μπορεί τίποτα να μη σβήνει όσα συνέβησαν, όμως η Πολιτεία οφείλει να ανακουφίζει όσο γίνεται τα τραύματα που άφησαν πίσω τους οι τραγωδίες.

«Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

