Μητσοτάκης φέρνει στο ίδιο τραπέζι Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο και Λιβύη – Το σχέδιο «5×5»

Την πρόθεση της Ελλάδας να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διοργάνωση Συνάντησης Παράκτιων Χωρών της περιοχής ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα διαχρονικά στηρίζει τα τριμερή και πολυμερή σχήματα συνεργασίας, ειδικά με χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, επισημαίνοντας ότι σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την πρόταση για ένα Πολυμερές Σχήμα «5×5», που θα περιλαμβάνει πέντε χώρες – Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Λιβύη – και θα βασίζεται σε πέντε άξονες συνεργασίας:

το μεταναστευτικό,

την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

τη συνδεσιμότητα,

τις οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και

την πολιτική προστασία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει να διερευνήσει τις δυνατότητες υλοποίησης του σχήματος, καθώς και τις προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσει μόνιμο και θεσμικό χαρακτήρα.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, προωθώντας τη συνεργασία «σε πνεύμα συνεννόησης και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο».

«Η χώρα διαθέτει αυτοπεποίθηση, ισχυρό διεθνές και περιφερειακό αποτύπωμα, ισχυρή οικονομία και ένοπλες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα «όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά επιδιώκει τη συνεννόηση με όλα τα γειτονικά κράτη», προβάλλοντας το όραμα για μια Μεσόγειο συνεργασίας, ειρήνης και ανάπτυξης.

