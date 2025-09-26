Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την θλιβερή επέτειο δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη

36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη

Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την θλιβερή επέτειο δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη
26 Σεπ. 2025 10:18
Pelop News

Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Με αφορμή την επέτειο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τιμά τη μνήμη του μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι ο Παύλος Μπακογιάννης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όρισε την πολιτική ως χώρο σύνθεσης, καλλιεργώντας τη μετριοπάθεια, τον διάλογο και την αλήθεια ως βασικά στοιχεία της δημόσιας ζωής.

«36 χρόνια μετά, η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη, η στάση σου επαναστατική και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας», αναφέρει ο πρωθυπουργός, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και του έργου του Μπακογιάννη για την πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ