Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για την θλιβερή επέτειο δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη

Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Με αφορμή την επέτειο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τιμά τη μνήμη του μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι ο Παύλος Μπακογιάννης, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα, όρισε την πολιτική ως χώρο σύνθεσης, καλλιεργώντας τη μετριοπάθεια, τον διάλογο και την αλήθεια ως βασικά στοιχεία της δημόσιας ζωής.

«36 χρόνια μετά, η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη, η στάση σου επαναστατική και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας», αναφέρει ο πρωθυπουργός, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς και του έργου του Μπακογιάννη για την πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας.

Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας. pic.twitter.com/LBHoOyYVji — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 26, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



