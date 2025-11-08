Μητσοτάκης: «Ισχυρότερα από ποτέ τα ελληνικά φτερά» – Μήνυμα για την εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας

Με αφορμή τη γιορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε μήνυμα τιμής και αναγνώρισης προς τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, τονίζοντας τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση και την αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως «τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι οι Έλληνες πιλότοι και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας «μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον», επισημαίνοντας ότι αποτελούν «καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας» και «εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε το μήνυμά του με ευχαριστίες προς τα στελέχη της Αεροπορίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους».

Η σημερινή ημέρα, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, αποτελεί ετήσιο σημείο αναφοράς για την Πολεμική Αεροπορία, η οποία τιμά τη μακρά της ιστορία, τους ήρωες και το υψηλό φρόνημα των στελεχών της που διαφυλάσσουν καθημερινά την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια.

