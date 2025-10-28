Μητσοτάκης: Να μεταλαμπαδεύσουμε το μήνυμα της ενότητας του ’40 – Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία μας

Όπως τόνισε «πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους και ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία και κατήγαγαν μια νίκη περήφανη. Αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε να μεταλαμπαδεύσουμε στη δική μας γενιά».

28 Οκτ. 2025 14:38
Pelop News

Για εντυπωσιακή παρέλαση στην οποία αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας που σέβεται και τιμά τις ένδοξες τιμές του παρελθόντος αλλά ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, έκανε λόγο στη δήλωση του μετά την στρατωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς όμως η στρατιωτική παρέλαση μας κάνει να νιώθουμε ήσυχοι ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την ελευθερία για την οποία πολέμησαν οι πρόγονοί μας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι στη φάση του σημαντικότερου μετασχηματισμού της ιστορίας τους για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες».

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη δήλωσή του αφιερώνοντας τη στρατιωτική παρέλαση «σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 ημέρες τον χρόνο για να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας. Χρόνια πολλά στην πατρίδα και στους απανταχού Έλληνες»
