Μητσοτάκης: «Νομιμότητα παντού» – Μήνυμα κατά της παραβατικότητας με φόντο εξαρθρώσεις κυκλωμάτων

Με αφορμή πρόσφατες επιχειρήσεις κατά φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, ο πρωθυπουργός επαναφέρει το σύνθημα «Νομιμότητα παντού». Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει τη συνέχιση της μάχης κατά της παραβατικότητας και την ανάγκη σταθερής προσπάθειας.

Μητσοτάκης: «Νομιμότητα παντού» – Μήνυμα κατά της παραβατικότητας με φόντο εξαρθρώσεις κυκλωμάτων
13 Φεβ. 2026 13:22
Pelop News

Μήνυμα για τη συνέχιση της προσπάθειας αντιμετώπισης της παραβατικότητας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την αποκάλυψη κυκλώματος φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ και την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων από την Ελληνική Αστυνομία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι το σύνθημα «Νομιμότητα Παντού» μεταφράζεται πλέον σε συγκεκριμένες δράσεις στην καθημερινότητα, από τις γειτονιές και τα πανεπιστήμια έως την οικονομική δραστηριότητα και τους χώρους αθλητισμού. Όπως ανέφερε, η μάχη κατά της παραβατικότητας και της ατιμωρησίας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εξάρθρωση δικτύου απάτης με «αχυρανθρώπους», που σύμφωνα με τις αρχές είχε προκαλέσει ζημιά ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και στην υπόθεση λαθραίων καπνικών προϊόντων, που φέρεται να είχε διασυνδέσεις και εκτός Ελλάδας.

Παράλληλα, παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει διαχειριστεί από τον Οκτώβριο του 2024 συνολικά 958 υποθέσεις, με διάλυση 173 εγκληματικών οργανώσεων και 3.094 συλλήψεις. Αντίστοιχα, οι φορολογικές αρχές εξετάζουν σειρά περιπτώσεων σοβαρής φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Όπως σημείωσε, η προσπάθεια απαιτεί χρόνο, συνέπεια και σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος αποτελεί βασικό στόχο. Κλείνοντας την ανάρτησή του, επανέλαβε ότι η «Νομιμότητα Παντού» αποτελεί διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης.

