Μητσοτάκης για Τουρκία από Κοπεγχάγη: Όσο διατηρεί το casus belli η Ελλάδα θα λέει «όχι» στη συμμετοχή της στο SAFE

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του, μετά το τέλος της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ στη Κοπεγχάγη, τόνισε ότι η ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE για την άμυνα της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει όσο η Άγκυρα διατηρεί το casus belli κατά της χώρας μας και αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι είχε συναντήσεις με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με το πρόγραμμα SAFE.

Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, ο Ρούτε «με ρώτησε και ήμουν σαφής: Όσο η Τουρκία έχει στο τραπέζι το casus belli και αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών, η Ελλάδα δεν θα συναινέσει να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα».

Σχετικά με την άμυνα της ΕΕ στα νότια σύνορά της, κάτι που αφορά άμεσα και την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός είπε ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (στα τέλη Οκτωβρίου) «θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε προτάσεις που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Επισήμανε ακόμη ότι «υπάρχει η κατάκτηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα. Η έννοια της ασφάλειας που θα καλύπτει ανατολικά και νότια σύνορα αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου και υποστηρίζεται και από αλλά κράτη».

Πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε σχέδιο άμυνας θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σύνορα της Ευρώπης, άρα και την πατρίδα μας» και επισήμανε ότι «είμαστε πιο κοντά στην ιδέα ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινά σχέδια».

Σε άλλη ερώτηση για τα drone, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Μη νομίζουν οι πολίτες ότι ανεξάρτητα από τα ευρωπαϊκά η Ελλάδα δεν φροντίζει από μόνη της να προστατεύεται».

Σε ερώτημα για την πρόταση του Αντόνιο Κόστα για μετάβαση από την ομοφωνία σε ειδικές πλειοψηφίες, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «το θέμα συζητήθηκε και η θέση μας είναι σαφής: Δεν θα συναινέσει στο να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακής πορείας».

Για το Μεταναστευτικό είπε ότι «η Ευρώπη έχει αλλάξει τη μεταναστευτική της γραμμή. Είμαστε πιο αυστηροί στη φύλαξη των συνόρων και δίνουμε έμφαση στις επιστροφές και να εξολοθρεύσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών».

Οι κινήσεις μας έχουν δείξει αποτέλεσμα, είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι χρειάζεται ελληνική και ευρωπαϊκή υπομονή για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.

«Η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αλλά έχει ανοίξει και το δρόμο», κατέληξε.

