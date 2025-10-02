Μητσοτάκης για Τουρκία από Κοπεγχάγη: Όσο διατηρεί το casus belli η Ελλάδα θα λέει «όχι» στη συμμετοχή της στο SAFE

«Υπάρχει η κατάκτηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα. Η έννοια της ασφάλειας που θα καλύπτει ανατολικά και νότια σύνορα αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου και υποστηρίζεται και από αλλά κράτη»

Μητσοτάκης για Τουρκία από Κοπεγχάγη: Όσο διατηρεί το casus belli η Ελλάδα θα λέει «όχι» στη συμμετοχή της στο SAFE
02 Οκτ. 2025 18:23
Pelop News

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του, μετά το τέλος της άτυπης συνόδου των ηγετών της ΕΕ στη Κοπεγχάγη, τόνισε ότι η  ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE για την άμυνα της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει όσο η Άγκυρα διατηρεί το casus belli κατά της χώρας μας και αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών.

Τσίπρας: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στον στολίσκο προς τη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρωθυπουργός είπε ότι είχε συναντήσεις με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με το πρόγραμμα SAFE.

Όπως επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, ο Ρούτε «με ρώτησε και ήμουν σαφής: Όσο η Τουρκία έχει στο τραπέζι το casus belli και αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών, η Ελλάδα δεν θα συναινέσει να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα».

Σχετικά με την άμυνα της ΕΕ στα νότια σύνορά της, κάτι που αφορά άμεσα και την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός είπε ότι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (στα τέλη Οκτωβρίου) «θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε προτάσεις που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Επισήμανε ακόμη ότι «υπάρχει η κατάκτηση ότι η ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά σύνορα. Η έννοια της ασφάλειας που θα καλύπτει ανατολικά και νότια σύνορα αποτυπώνεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου και υποστηρίζεται και από αλλά κράτη».

Πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε σχέδιο άμυνας θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σύνορα της Ευρώπης, άρα και την πατρίδα μας» και επισήμανε ότι «είμαστε πιο κοντά στην ιδέα ενός χρηματοδοτικού εργαλείου για κοινά σχέδια».

Σε άλλη ερώτηση για τα drone, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Μη νομίζουν οι πολίτες ότι ανεξάρτητα από τα ευρωπαϊκά η Ελλάδα δεν φροντίζει από μόνη της να προστατεύεται».

Σε ερώτημα για την πρόταση του Αντόνιο Κόστα για μετάβαση από την ομοφωνία σε ειδικές πλειοψηφίες, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «το θέμα συζητήθηκε και η θέση μας είναι σαφής: Δεν θα συναινέσει στο να μην υπάρχει ομοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακής πορείας».

Για το Μεταναστευτικό είπε ότι «η Ευρώπη έχει αλλάξει τη μεταναστευτική της γραμμή. Είμαστε πιο αυστηροί στη φύλαξη των συνόρων και δίνουμε έμφαση στις επιστροφές και να εξολοθρεύσουμε τα άθλια δίκτυα των διακινητών».

Οι κινήσεις μας έχουν δείξει αποτέλεσμα, είπε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι χρειάζεται ελληνική και ευρωπαϊκή υπομονή για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα.

«Η Ελλάδα όχι μόνο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αλλά έχει ανοίξει και το δρόμο», κατέληξε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:12 Ο Πούτιν προχωρά σε αντίποινα: Στην κατάσχεση ρωσικών assets θα εθνικοποιήσει δυτικές εταιρείες εν ριπή οφθαλμού!
20:59 Αίγυπτος: Προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ
20:54 Βόλος: Δύο χρόνια φυλακή σε 64χρονη που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της
20:45 Ιωάννινα: Φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος έως και 3 μ.! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:31 Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης εγκύου
20:22 «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε», πρωτοφανές περιστατικό, ξυλοδαρμός δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο!
20:11 «Μας επιτέθηκε ενώ καθόμασταν στην κουζίνα. Όλα έγιναν για δύο ενοίκια», μαρτυρία της 74χρονης από την Άνοιξη
20:00 Πάτρα: 100 επεμβάσεις για την παχυσαρκία στο ΠΓΝΠ κάθε χρόνο – Η ασθένεια της παχυσαρκίας έχει τη θεραπεία της
19:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ρίχνεις τις βρωμιές σου στην επιτροπή. Πες μας το όνομα του βουλευτή να τον εξαιρέσουμε από την επιτροπή»
19:45 Νέα προσθήκη για τις γυναίκες της ΕΑΠ
19:36 Ναύπακτος: Φωτιά στο Γρίμποβο από κεραυνό! ΒΙΝΤΕΟ
19:21 «Όλα αυτά που λένε για τα οφειλόμενα ενοίκια είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα», ο 31χρονος που κατηγορείται για το ξυλοδαρμό στην Άνοιξη
19:11 Πάτρα: Πλημμύρισαν στην Ακτή Δυμαίων, επιχειρεί η Πυροσβεστική ΒΙΝΤΕΟ
19:00 Πνεύμα Αντιλογίας: Αν το ΠΑΣΟΚ έλεγε «συνεργάζομαι»
18:50 Σφοδρή νεροποντή (και) στη Ναύπακτο! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Tα κορίτσια του ΝΟΠ στα στούντιο του peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ
18:33 «Μία φορά μόνο επιχείρησα να κατέβω και φοβήθηκα και γύρισα πίσω», μαρτυρία για τις λίρες στη Λάρισα
18:23 Μητσοτάκης για Τουρκία από Κοπεγχάγη: Όσο διατηρεί το casus belli η Ελλάδα θα λέει «όχι» στη συμμετοχή της στο SAFE
18:11 Υπερυπολογιστής Opta: Φαβορί η Άρσεναλ για την κατάκτηση του Champions League!
18:01 «Μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε», η ανάρτηση του Πλακιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ