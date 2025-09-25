Μητσοτάκης στην στην WSJ: «Οι επενδύσεις στην Κρήτη είναι αποκλειστικά ελληνική υπόθεση»

Ο πρωθυπουργός μίλησε στη Wall Street Journal για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις ξένες επενδύσεις, το στεγαστικό πρόβλημα και τις σχέσεις με Τουρκία και ΗΠΑ.

Μητσοτάκης στην στην WSJ: «Οι επενδύσεις στην Κρήτη είναι αποκλειστικά ελληνική υπόθεση»
25 Σεπ. 2025 7:20
Pelop News

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε καταρχάς στη θεαματική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ έχει καταφέρει να μειώσει το χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό στον ΟΟΣΑ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα εμφάνισε πλεονάσματα και κατάφερε να αντιστρέψει την εικόνα αφερεγγυότητας που χαρακτήριζε την προηγούμενη δεκαετία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τουρισμό, ο οποίος το 2025 αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 36 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο πλέον είναι η βιωσιμότητα και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ώστε τα οφέλη να κατανέμονται πιο ισόρροπα στην οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Μιλώντας για τις ξένες επενδύσεις, ανέφερε ότι την τελευταία πενταετία έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί projects ύψους 30 δισ. ευρώ – περισσότερα από όσα είχε απορροφήσει η Ελλάδα σε δύο δεκαετίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες στην Κρήτη με την ExxonMobil και τη Chevron. Ερωτηθείς για την Τουρκία, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Άγκυρα για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Στο εσωτερικό μέτωπο, χαρακτήρισε το στεγαστικό πρόβλημα τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση της περιόδου. Εξήγησε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε φοροελαφρύνσεις για τους νέους, επιστροφή ενοικίου και περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, με στόχο να ανακουφίσει όσους δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η απάντηση στον λαϊκισμό δεν είναι η μίμησή του, αλλά οι πολιτικές που δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Τέλος, για τις διεθνείς σχέσεις, σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρη ευθυγράμμιση με την ΕΕ σε όλα τα μείζονα ζητήματα, ενώ με την Τουρκία συνεχίζει τον διάλογο, δίχως ωστόσο να τίθεται σε διαπραγμάτευση η εθνική κυριαρχία.

Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Wall Street Journal
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
15:08 Στην Πάτρα τη Δευτέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας – Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα τις πυρκαγιές και την πολιτική προστασία
15:00 Μάθημα πρώτον από τον Άδωνι Γεωργιάδη στους Διοικητές: «Θα πάρω κεφάλια. Οποιος δεν κάνει τη δουλειά του θα φύγει»
14:58 Γρεβενά: Του επιτέθηκε με… ξύστρα κεραμικών εστιών – Στο νοσοκομείο ένας 20χρονος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ