Μητσοτάκης στην στην WSJ: «Οι επενδύσεις στην Κρήτη είναι αποκλειστικά ελληνική υπόθεση»
Ο πρωθυπουργός μίλησε στη Wall Street Journal για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις ξένες επενδύσεις, το στεγαστικό πρόβλημα και τις σχέσεις με Τουρκία και ΗΠΑ.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε καταρχάς στη θεαματική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γαλλία και την Ιταλία, ενώ έχει καταφέρει να μειώσει το χρέος της με τον ταχύτερο ρυθμό στον ΟΟΣΑ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα εμφάνισε πλεονάσματα και κατάφερε να αντιστρέψει την εικόνα αφερεγγυότητας που χαρακτήριζε την προηγούμενη δεκαετία.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τουρισμό, ο οποίος το 2025 αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 36 εκατομμύρια επισκέπτες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το ζητούμενο πλέον είναι η βιωσιμότητα και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ώστε τα οφέλη να κατανέμονται πιο ισόρροπα στην οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.
Μιλώντας για τις ξένες επενδύσεις, ανέφερε ότι την τελευταία πενταετία έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί projects ύψους 30 δισ. ευρώ – περισσότερα από όσα είχε απορροφήσει η Ελλάδα σε δύο δεκαετίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες στην Κρήτη με την ExxonMobil και τη Chevron. Ερωτηθείς για την Τουρκία, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Άγκυρα για τις συγκεκριμένες επενδύσεις, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
Στο εσωτερικό μέτωπο, χαρακτήρισε το στεγαστικό πρόβλημα τη μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση της περιόδου. Εξήγησε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε φοροελαφρύνσεις για τους νέους, επιστροφή ενοικίου και περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, με στόχο να ανακουφίσει όσους δυσκολεύονται να βρουν προσιτή στέγη.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η απάντηση στον λαϊκισμό δεν είναι η μίμησή του, αλλά οι πολιτικές που δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.
Τέλος, για τις διεθνείς σχέσεις, σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρη ευθυγράμμιση με την ΕΕ σε όλα τα μείζονα ζητήματα, ενώ με την Τουρκία συνεχίζει τον διάλογο, δίχως ωστόσο να τίθεται σε διαπραγμάτευση η εθνική κυριαρχία.
Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην Wall Street Journal
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News