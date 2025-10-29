Μητσοτάκης: «Οι πολίτες γύρισαν την πλάτη στην τοξικότητα – Μάθημα ενότητας και αξιοπρέπειας οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου»

Τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, αλλά και το κλίμα εθνικής υπερηφάνειας και ενότητας που επικράτησε σε όλη τη χώρα, ανέδειξε ως «την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα και τη μιζέρια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, έκανε αναφορά στην υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, στις καθυστερήσεις πληρωμών των αγροτών και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη διαφάνεια και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολική διάσταση των εορτασμών, σημειώνοντας πως οι εικόνες των μαθητών στη Θεσσαλονίκη, που παρήλασαν υπό βροχή «προσηλωμένοι στο καθήκον», αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η χώρα οφείλει να πορεύεται παρά τις δυσκολίες.

Διαγνώστηκε με κορονοϊό ο Μητσοτάκης, τι θα γίνει με το υπουργικό συμβούλιο

«Η εικόνα των μαθητών κάτω από τη βροχή, να κρατούν τις σημαίες και να βαδίζουν με περηφάνια, είναι μια καλή αναλογία για το πώς πρέπει να προχωρούμε – με επιμονή, πειθαρχία και πίστη στις δυνάμεις μας. Παρά τις μπόρες, τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, οι παρελάσεις σε όλη τη χώρα έδειξαν ότι η κοινωνία «παραμένει ενωμένη, με σεβασμό στην Ιστορία και εμπιστοσύνη στο μέλλον».

«Οι πολίτες γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και ζητούν έργο, αποτελέσματα και σοβαρότητα. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουν απέναντι στη μιζέρια και τον λαϊκισμό», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Νέα αρχή με διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρόκειται για «ειλημμένη απόφαση» που στοχεύει στη διαφάνεια και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

«Πριν ακόμα από την έρευνα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη – με 20 εκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη επιστραφεί και δεκάδες υποθέσεις να έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Είναι μια νέα αρχή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές θα εξομαλυνθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ χαρακτήρισε την ΑΑΔΕ «εγγύηση αξιοπιστίας και ελέγχου».

Αναφορές σε πυρκαγιές και οδική ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου, αναγνωρίζοντας ότι το 2025 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για ολόκληρη τη Μεσόγειο. «Κάηκαν πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα στη λεκάνη της Μεσογείου. Εμείς κρατήσαμε τις απώλειες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 473.000 στρέμματα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «το 97% των πυρκαγιών εντοπίστηκαν και περιορίστηκαν σε πρώιμο στάδιο».

Αναφερόμενος στην οδική ασφάλεια, σημείωσε ότι «τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου ήταν λιγότερα από τα μισά σε σχέση με πέρυσι», αποδίδοντας τη βελτίωση στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στη σωστή προετοιμασία των αρχών.

Το μήνυμα ενότητας και προόδου

Κλείνοντας την εισήγησή του, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο μήνυμα της εθνικής επετείου, σημειώνοντας ότι «το παράδειγμα των μαθητών και των στρατιωτών που παρήλασαν με περηφάνια συμβολίζει τη δύναμη, την αξιοπρέπεια και την προσήλωση της κοινωνίας στους στόχους της».

«Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αυτοπεποίθηση. Οι πολίτες δείχνουν την ωριμότητά τους, γυρίζουν την πλάτη στη μιζέρια και εμπιστεύονται τη δύναμή τους. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στις δυσκολίες», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



