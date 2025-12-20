Μητσοτάκης θα επισκεφτεί Ιερουσαλήμ και Ραμάλα

Η συνάντηση με Νετανιάχου και Αμπάς και η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Μητσοτάκης θα επισκεφτεί Ιερουσαλήμ και Ραμάλα
20 Δεκ. 2025 19:57
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Δευτέρα 22.12.2025 το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αλλά και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Την στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ, και την ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία, την καινοτομία, σε μια περίοδο που η περιφερειακή αρχιτεκτονική αναδιαμορφώνεται, αναμένεται να επιβεβαιώσει η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιερουσαλήμ.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί ακόμα τη Ραμάλα, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών.

Η Ελλάδα, έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής, είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση των τριών ηγετών με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της τριμερούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί το Ισραήλ και είχε συναντήσει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς και τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επισκέφθηκαν το Ισραήλ λίγες μέρες μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, κίνηση με μεγάλη συμβολική σημασία.

Η τριμερής σύνοδος στο ανώτατο επίπεδο θα εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για την σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

