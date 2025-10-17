Μητσοτάκης:Τηλεδιάσκεψη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
Ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση των ηγετών του ΕΛΚ και αργότερα θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του νέου Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις 09:00 το πρωί σε τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ).
Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών επαφών του ΕΛΚ, ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, με αντικείμενο τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη.
Αργότερα, στις 11:30, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στα εγκαίνια του νέου κτηρίου της περιφερειακής έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών.
