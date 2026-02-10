ΜΜΕ κατά Νετανιάχου: Γνώριζε από το 2018 το σχέδιο εισβολής της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ

Στο Ισραήλ δημοσίευμα του Ynet φέρνει στο φως ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ενημερωθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2018 για προετοιμασίες της Χαμάς σχετικά με εισβολή στο νότιο Ισραήλ. Όπως αναφέρεται, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε στα χέρια του αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών που περιλάμβαναν αναλυτικά στοιχεία για τα στρατιωτικά σχέδια της οργάνωσης.

Η Χαμάς είχε διαμορφώσει ένα εκτενές επιχειρησιακό πλάνο, γνωστό ως «Τείχη της Ιεριχώ», το οποίο εξελίχθηκε την περίοδο 2018 – 2022 και αφορούσε συντονισμένη επίθεση σε πολλά μέτωπα, με στόχους τόσο στρατιωτικές εγκαταστάσεις όσο και πολιτικούς οικισμούς στο Ισραήλ, το οποίο φαίνεται να γνώριζε ο Μπέντζαμιν Νεατανιάχου.

Ο Νετανιάχου ενημερώθηκε το 2018

Σύμφωνα με την αναφορά των μυστικών υπηρεσιών, το σχέδιο έφτασε για πρώτη φορά στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ τον Απρίλιο του 2018. Τότε, η Διεύθυνση Έρευνας της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κυκλοφόρησε ειδικό πληροφοριακό έγγραφο προς υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στους αποδέκτες περιλαμβάνονταν οι στρατιωτικοί γραμματείς του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, οι επικεφαλής της Shin Bet και της Mossad, καθώς και το γραφείο του αρχηγού του γενικού επιτελείου των IDF.

Με βάση τα έγγραφα που επικαλείται το Ynet, η αναφορά του 2018 διατύπωνε στον υπότιτλό της το ερώτημα: «Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ενισχύει τις δυνάμεις της για μια ευρεία επίθεση βαθιά στο έδαφός μας;». Το ίδιο έγγραφο υπογράμμιζε τη σοβαρότητα της κατάστασης, σημειώνοντας ότι «η έκταση του σχεδίου και η πολυπλοκότητά του είναι εξαιρετικές».

Παράλληλα, ορισμένοι από τους ειδικούς που συμμετείχαν στη σύνταξη της έκθεσης διατύπωσαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η Χαμάς θα ήταν σε θέση να υλοποιήσει πλήρως ένα τέτοιο σχέδιο. Ωστόσο, τόνισαν ότι «το σχέδιο απεικονίζει ένα νέο και ευρύτερο σενάριο απειλής από ό,τι στο παρελθόν».

Το έγγραφο που διαψεύδει τους ισχυρισμούς Νετανιάχου

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει απορρίψει ότι είχε λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Χαμάς προετοίμαζε ευρείας κλίμακας επίθεση τα χρόνια πριν από την 7η Οκτωβρίου. Όταν ο Ελεγκτής του Κράτους Ματανιάχου Ένγκλμαν τον ρώτησε σχετικά, στο πλαίσιο της έρευνας για τα κενά που οδήγησαν στην επίθεση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού απάντησε ότι «ο πρωθυπουργός δεν έλαβε ποτέ και δεν ενημερώθηκε ποτέ για το έγγραφο «Τείχη της Ιεριχώ»» πριν από την έναρξη του πολέμου και ότι «δεν του παρουσιάστηκε ποτέ κανένα σχέδιο της Χαμάς για μαζική επιδρομή σε ισραηλινό έδαφος».

Παρόλα αυτά, στοιχεία από υλικό που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Νετανιάχου φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτούς τους ισχυρισμούς. Στο έγγραφο 55 σελίδων που διαβίβασε την περασμένη εβδομάδα στο Γραφείο του Ελεγκτή του Κράτους, αναγνώρισε ότι είχε λάβει την ενημέρωση πληροφοριών του Απριλίου 2018. Ωστόσο, επέλεξε να παραθέσει μόνο την πιο ήπια εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία η Χαμάς διέθετε «βασική ικανότητα να πραγματοποιήσει αρκετές ταυτόχρονες επιδρομές», αλλά για διάφορους λόγους «δεν είναι πιθανό αυτή τη στιγμή».

Στο ίδιο έγγραφο δεν συμπεριλήφθηκε η τελευταία φράση της παραγράφου, η οποία επισήμαινε ότι το σχέδιο αντανακλά τις μελλοντικές επιδιώξεις της οργάνωσης και ότι υπήρχε πρόθεση για σημαντική ενίσχυση των δυνατοτήτων της.

