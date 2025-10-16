MRB: Αρνητική «ψήφος» από το 62,5% για τους χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι

16 Οκτ. 2025 19:43
Η δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε σήμερα (16/10/2025) βράδυ στο κανάλι Open κατέγραψε την «ακτινογραφία» των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Μητσοτάκης από τη Βουλή: «Φροντίζω η χώρα μου να είναι ισχυρή κι όχι το ρεντίκολο που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ»

Οι πολίτες, στο πλαίσιο της δημοσκόπησης της MRB σχολίασαν μεταξύ άλλων την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ρωτήθηκαν αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο ΟΕΚΕΠΕ…

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι οι πολίτες σχολίασαν τους χειρισμούς της κυβέρνησης αρνητικά σε ποσοστό 62,5% και θετικά 29,5%

Τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης, στο ίδιο ερώτημα, το 49,9% απάντησε αρνητικά ενώ θετικά απάντησε το 42,3%

Για το αν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη 6 στους 10 (59%) είπαν ναι.

Στην ερώτηση για την απόφαση να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας την προστασία του μνημείου, το 56,6% την αξιολογεί αρνητικά.

Για τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών το 71,5% δηλώνει ότι δε θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Για τις μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος και τη Δικαιοσύνη, το 72,2 δεν εμπιστεύεται τη δικαστική εξουσία.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν πιστεύουν πως θα αποδοθεί Δικαιοσύνη το 72,3% πιστεύει πως όχι.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κόσμος αξιολογεί την παραίτησή του από βουλευτή θετικά, σε ποσοστό 47.9%

Ωστόσο το 73,4% δεν θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα.

Στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 79,6% απάντησε αρνητικά.

Για την Μαρία Καρυστιανού και για την δημοτικότητά της, το 50% έχει ευνοϊκή γνώμη. Το 51,1% ωστόσο δηλώνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική αλλά να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο για το θέμα των Τεμπών. Σε περίπτωση που κάνει κόμμα πάντως, το 32% σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε ενώ το 56,7% μάλλον ή σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Καταλληλότερο πρωθυπουργό βλέπει τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 22,6%

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 21,5 ενώ το ΠΑΣΟΚ 10,6%…

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει του 28% το ΠΑΣΟΚ 13,8% η Ελληνική Λύση 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,4% το ΚΚΕ 8,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3%
