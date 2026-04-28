myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons

myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28 Απρ. 2026 15:08
Pelop News

  • 10€ κουπόνι για παραγγελίες μέσω efood
  • 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών μέσω Ferryscanner
  • 20% έκπτωση σε αγορές από το ABOUT YOU

Πρόσβαση σε νέες εκπτώσεις και προσφορές για καθημερινές αγορές και υπηρεσίες αποκτούν οι πελάτες της ΔΕΗ μέσω της πλατφόρμας myΔΕΗ, με το πρόγραμμα επιβράβευσης myRewards Coupons να καλύπτει άμεσα τις καθημερινές τους ανάγκες

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν και να αξιοποιούν εύκολα τις διαθέσιμες προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, αξιοποιώντας ένα δίκτυο που περιλαμβάνει 192 συνεργάτες με περισσότερες από 218 διαφορετικές προσφορές. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται προσφορές όπως κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες μέσω efood, έκπτωση 20% σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μέσω Ferryscanner, καθώς και έκπτωση 20% σε αγορές από το ABOUT YOU, ενώ το χαρτοφυλάκιο εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες συνεργασίες και κατηγορίες, ενισχύοντας το πρακτικό όφελος σε καθημερινή βάση.

Το myRewards Coupons είναι πλήρως ενσωματωμένο στο περιβάλλον του myΔΕΗ, επιτρέποντας την άμεση πρόσβαση και χρήση των διαθέσιμων προσφορών, χωρίς επιπλέον διαδικασίες. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις επιλογές, να εντοπίσει εκείνες που τον ενδιαφέρουν και να τις αξιοποιήσει άμεσα, με την επιβράβευση να συνδέεται με απλό τρόπο με την καθημερινή του δραστηριότητα.

Ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών

Με τον τρόπο αυτό, η ΔΕΗ ενισχύει τον ρόλο του myΔΕΗ ως κεντρικού σημείου διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη, προσθέτοντας ένα ακόμη εργαλείο που προσφέρει άμεσο και μετρήσιμο όφελος. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών, στο οποίο η ενέργεια συνδέεται με λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΔΕΗ για την ανάπτυξη ενός ενιαίου ψηφιακού οικοσυστήματος, που αξιοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει πιο απλές, άμεσες και προσωποποιημένες εμπειρίες εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
