Μυλωνάκης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό»

Για πέμπτο 24ωρο νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μετά τη ρήξη ανευρύσματος

20 Απρ. 2026 7:59
Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» παραμένει για πέμπτη συνεχή ημέρα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που παρουσίασε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ως σταθερή αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, επισημαίνοντας πως το επόμενο διάστημα είναι καθοριστικής σημασίας. Ο χειρουργός που ανέλαβε το περιστατικό υπογράμμισε πως οι επόμενες δέκα ημέρες θεωρούνται οι πλέον κρίσιμες για την έκβαση της νοσηλείας του, καθώς ο οργανισμός του καλείται να ανταποκριθεί σε μια σειρά από ιατρικές δοκιμασίες.

Η περιπέτεια του κ. Μυλωνάκη ξεκίνησε το πρωί της περασμένης Τετάρτης (15/4), όταν ο υφυπουργός κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε η ρήξη ανευρύσματος και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ιατρικές ενέργειες.

Στο πλευρό του υφυπουργού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή η οικογένειά του και στενά συγγενικά του πρόσωπα. Το νοσοκομείο επισκέφθηκε τις τελευταίες ημέρες έχει επσικεφθεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και στενοί συνεργάτες του, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία της υγείας του και να εκφράσουν τη στήριξή τους.

