Ν. Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το περιβάλλον τον πρωθυπουργού γνώριζε τα πάντα...

«Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον πρωθυπουργού ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζεται στη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη

28 Σεπ. 2025 17:59
Δριμύ κατηγορώ κατά της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο δημοσιεύματα στον Τύπο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου, είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

«Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά γνώριζε και ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζεται στη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Επίσης υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά πως «δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι ”ο άνθρωπος μας” για τον οποίο συζητούν και ”πήρε έξι χιλιάρικα”;

Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον ”όρκο σιωπής”;».
