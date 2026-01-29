Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ

«Πρόκειται για την πρώτη Χωρική Επένδυση που αφορά συνολικά τη Δυτική Ελλάδα και αντιμετωπίζει τον τόπο ως ολότητα και όχι ως άθροισμα επιμέρους αναγκών» τόνισε ο κ. Φαρμάκης, αποσαφηνίζοντας ότι δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες ΟΧΕ που τρέχουν στους 19 Δήμους της Περιφέρειας, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά με έργα και δράσεις προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ.

Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ
29 Ιαν. 2026 14:38
Pelop News

«Ιστορική στροφή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής», χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τη νέα Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της Περιφέρειας που παρουσιάστηκε στο ευρύ κοινό στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης ου πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Πάτρας.

«Πρόκειται για την πρώτη Χωρική Επένδυση που αφορά συνολικά τη Δυτική Ελλάδα και αντιμετωπίζει τον τόπο ως ολότητα και όχι ως άθροισμα επιμέρους αναγκών» τόνισε ο κ. Φαρμάκης, αποσαφηνίζοντας ότι δεν επηρεάζει τις υπόλοιπες ΟΧΕ που τρέχουν στους 19 Δήμους της Περιφέρειας, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά με έργα και δράσεις προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Φαρμάκης τόνισε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί επιστέγασμα της στρατηγικής της Περιφέρειας, αποδεικνύοντας πως ο τόπος μπορεί πλέον να σχεδιάζει το μέλλον του ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα.

Όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης, η νέα ΟΧΕ εστιάζει σε τρεις κεντρικούς άξονες παρεμβάσεων: α) Στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και της οδικής ασφάλειας, β) Ενισχύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των οικιστικών περιοχών με χώρους  αναψυχής και συναθροίσεων, γ) Ενισχύει την Πολιτική Προστασία και την ανθεκτικότητα του τόπου.

Ο κ. Φαρμάκης αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα έργα, όπως «η δημιουργία επτά νέων κυκλικών κόμβων σε στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου της Δυτικής Ελλάδας, η τοποθέτηση έξυπνου φωτισμού σε «σκοτεινά» σημεία του οδικού δικτύου, η διαμόρφωση νέων αστικών πάρκων, η δημιουργία παιδικών χαρών με ειδική πρόνοια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ο Ψηφιακός Σύμβουλος Υγείας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, κ.ά.

Την εκδήλωση παρουσίασης της ΟΧΕ ΠΔΕ συντόνισε η Ιωάννα Φαναριώτου Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-27». Στη συνέχεια,  η Γλυκερία Κατηφώρη στέλεχος της Μονάδας Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Δυτική Ελλάδα» αναφέρθηκε στις ΟΧΕ & ΒΑΑ των Δήμων, ενώ ο σύμβουλος σχεδιασμού της ΟΧΕ ΠΔΕ Δημήτρης Τσάμης παρουσίασε αναλυτικά τη διάρθρωση της στρατηγικής χωρικής ανάπτυξης.

Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:02 Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
14:58 Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία
14:50 ΠΑΣΟΚ για επιστολική ψήφο αποδήμων: «Θετική διάθεση, με έμφαση στη διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα»
14:42 Δένδιας από τη φρεγάτα «Κίμων»: Επίσπευση της ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας
14:38 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ
14:38 Επιστολική ψήφος και περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού: Ο «οδικός χάρτης» της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027
14:33 Βάρη: Στο φως αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι μετά την κακοκαιρία ΒΙΝΤΕΟ
14:22 Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών
14:11 Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία
14:08 Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ευλογιά προβάτων – Φαρμάκης: «Στόχος να μπει τέλος στον ιό»
14:00 Πάτρα: Στα έγκατα των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου – Ο φακός της «Π» εισήλθε στο υπόγειο του μνημείου
13:59 Μαρινάκης: Σε εξέλιξη οι έρευνες για Βιολάντα και τροχαίο στη Ρουμανία – Επιστολική ψήφος, στέγη και ευλογιά στην ατζέντα
13:54 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα – Βουβός θρήνος σε Καρδίτσα και Τρίκαλα
13:48 Τζουμάκας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονική άγρια διαφθορά με ευθύνες πολιτικής ηγεσίας και φορέων»
13:47 Σύλληψη για παράνομη υλοτομία στο Δάσος Στροφυλιάς – Επιχείρησαν να παρασύρουν δασικό υπάλληλο
13:45 Εργαστήρι «Τα πολύτιμα μας συναισθήματα» στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Αιγίου
13:42 Οι σύγχρονες τάσεις στη φωτογραφία γάμου και γιατί η αυθεντικότητα κυριαρχεί
13:40 Δράσεις συλλογής και διανομής τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας
13:34 Πάτρα: Μια ποιητική επιστροφή «σπίτι» με την Ιωάννα Καραμαλή στο Θέατρο Αγορά
13:27 Αχαΐα: Παρουσία επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην EXPOTROF 2026 με τη στήριξη του Επιμελητηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ