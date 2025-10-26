Ν. Παπανδρέου και Π. Γερουλάνος υπέρ Μ. Βορίδη

Καταδίκασαν την επίθεση που δέχθηκε ο πρώην Υπουργός θεωρώντας πολιτικά τα κίνητρά της

26 Οκτ. 2025 17:43
Την επίθεση κουκουλοφόρων σε βάρος του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, καταδικάζουν με αναρτήσεις τους τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος.

Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου αναφέρει: «Η επίθεση κατά του βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου Μάκη Βορίδη και της οικογένειάς του εκτός από απολύτως καταδικαστέα είναι συνάμα και ανησυχητική.

Οι οποίες πολιτικές διαφωνίες, επιβάλλεται να λύνονται μόνο με πολιτισμένο διάλογο στο πλαίσιο των θεσμών της Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε άλλη βίαιη και έκνομη αντίδραση – από όποιον πολιτικό και να προέρχεται- συνιστά πλήγμα στο πολίτευμα μας και εντείνει το κλίμα διχασμού, που ορισμένοι καλλιεργούν για να αποκομίσουν πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη.

Τέτοιες ακραίες και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές της έχουμε πληρώσει ακριβά ως χώρα ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, αναφέρει: «Η βία δεν έχει καμία απολύτως δικαιολογία. Ποτέ. Εναντίον οποιουδήποτε. Η επίθεση κουκουλοφόρων στον βουλευτή κύριο Βορίδη και την οικογένειά του είναι αυτονόητα και απόλυτα καταδικαστέα.

Η βία, σε οποιαδήποτε μορφή της, δεν έχει καμία θέση σε μία δημοκρατία. Οι εκφραστές της πρέπει να απομονωθούν από όλους μας. Οι πολιτικές διαφωνίες, υπαρκτές και αναγκαίες, δεν δίνουν σε κανέναν το δικαίωμα για τραμπουκισμούς. Τελεία».
