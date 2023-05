Ν. Παπαγγελής: Αθήνα – Πάτρα με ποδήλατο για καλό σκοπό!

Εκτός από την τοξικότητα κυρίως του ποδοσφαίρου, ο αθλητισμός έχει και πολλές ομορφιές. Μία από αυτές είναι η ιδέα του παραολυμπιονίκη ποδηλασίας, Νίκου Παπαγγελή, για τη δημιουργία του Wheels Of Will.

O 24χρονος αθλητής που έχει γεννηθεί στην Πάτρα ταξιδεύει με το ποδήλατό του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα, που θα δοθούν στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Ετσι, λοιπόν, σήμερα το πρωί (13/5) , γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό, ο Νίκος θα ξεκινήσει από τον Ακρόπολη με προορισμό την Πάτρα και συγκεκριμένα την πλατεία Γεωργίου.

Ο νεαρός αθλητής έχει διαγνωστεί δύο φορές με καρκίνο και μάλιστα τη δεύτερη αναγκάστηκαν οι γιατροί να ακρωτηριάσουν το αριστερό του πόδι. Μιλήσαμε μαζί του και μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, που καλό είναι να τα λάβουμε όλοι υπόψη μας.

Νίκο, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα;

«Ηταν δική μου ιδέα. Πέρυσι, μετά τους Παραολυμπιακούς ήθελα κάπως να συνδυάσω αυτό που αγαπάω, το ποδήλατο με τη βοήθεια σε ανθρώπους της “Φλόγας” που με είχαν στηρίξει και τις οικογένειές τους».

Τι ακριβώς είναι το Wheels of Will;

«Είναι ένα φιλανθρωπικό event που γίνεται από πόλη σε πόλη. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι πάντα υπάρχει ελπίδα και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να βρεθεί κοντά στη “Φλόγα”».

Το όραμά σου περιορίζεται στην Ελλάδα;

«Αρχικά, θέλουμε να γυρίσουμε την Ελλάδα, να πάμε στο εξωτερικό και αν είναι δυνατόν σε ολόκληρο τον κόσμο».

Από τι επηρεάστηκες και είδες διαφορετικά το πρόβλημά σου;

«Παρότι ήμουν μικρός, όλα τα σκέφτηκα μόνος μου. Δεν ξεχνάω όσοι ήταν εκεί στα δύσκολα για μένα. Ως άνθρωπος δεν θέλω απλώς να κάθομαι, αλλά να βοηθάω τους συνανθρώπους μας όπως μπορώ».

Εχω ακούσει πολλούς από τους ανθρώπους που έχουν έρθει αντιμέτωποι με τον καρκίνο, να λένε ότι η ζωή τους έγινε καλύτερη. Ισχύει και για σένα αυτό;

«Συμφωνώ απόλυτα! Δεν θα αλλάζα τίποτα από τη ζωή μου. Ο καρκίνος με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πόσο όμορφη και πόσο μικρή είναι η ζωή. Θα πρέπει να απολαμβάνουμε το σήμερα. Αύριο κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει. Κάθε δυσκολία είναι και ένα μικρό δώρο για την εξέλιξή μας».

Με τι άλλο ασχολείσαι εκτός από το ποδήλατο;

«Είμαι 100% επαγγελματίας. Ο στόχος μου είναι το πρώτο μου μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς που θα γίνουν στο Παρίσι, ενώ είμαι τελειόφοιτος στα ΤΕΦΑΑ Αθηνών».

Υπάρχουν άνθρωποι που σε πλησιάζουν για να πάρουν κουράγιο;

«Παίρνω πολλά μηνύματα. Οπως κι εγώ όταν ήμουν άρρωστος και ήρθε σε επικοινωνία με κάποιους άλλους ανθρώπους, έτσι και κάποιοι έρχονται σε επαφή μαζί μου. Τους συναντάω, μιλάμε και έχουν κάτι να πιαστούν ώστε να το ξεπεράσουν».

Ολα τα έσοδα από το Wheels Of Will θα διατεθούν στη «Φλόγα». Οποιος ενδιαφέρεται να συνεισφέρει, μπορεί να το κάνει στην πλατφόρμα που θα βρει στη σελίδα Wheels of Will στο facebook.

To event στηρίζεται από τους Δήμους Αθηναίων, Πατρέων και τον ΟΠΑΝΔΑ, ενώ δίπλα στον Νίκο στάθηκε από την πρώτη στιγμή η εταιρεία Upgrate που τον εκπροσωπεί και τον υποστηρίζει σε κάθε του βήμα.