Ναύπακτος: Ανήλικοι άρπαξαν πορτοφόλι ηλικιωμένης – Στιλέτο στη ζακέτα του 15χρονου

Υπόθεση κλοπής με ανηλίκους δράστες καταγράφηκε στη Ναύπακτο, όπου δύο παιδιά 14 και 15 ετών συνελήφθησαν για αφαίρεση πορτοφολιού από ηλικιωμένη γυναίκα. Η υπόθεση πήρε πιο σοβαρή διάσταση, καθώς στη ζακέτα του ενός ανηλίκου εντοπίστηκε στιλέτο, ενώ χειροπέδες πέρασαν και στους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

30 Απρ. 2026 12:37
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών, προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, έπειτα από κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας που κινούνταν πεζή στη Ναύπακτο. Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του 15χρονου και στιλέτο.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν από την ηλικιωμένη το πορτοφόλι της, στο οποίο υπήρχαν 30 ευρώ, τραπεζική κάρτα και προσωπικά έγγραφα. Οι αστυνομικοί που κινητοποιήθηκαν κατάφεραν να εντοπίσουν τα περισσότερα από τα κλοπιμαία, εκτός από το χρηματικό ποσό, και να τα επιστρέψουν στην παθούσα.

Στιλέτο στη ζακέτα του 15χρονου

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο και κατέσχεσαν μία ζακέτα, την οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φορούσε ο 15χρονος την ώρα της πράξης. Στο εσωτερικό της βρέθηκε ένα στιλέτο, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Το εύρημα αυτό έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση, καθώς προστέθηκε ένα ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο στην εικόνα της κλοπής που ερευνά η αστυνομία.

Συλλήψεις και των γονέων

Παράλληλα με τη σύλληψη των δύο ανηλίκων, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαστική διαδικασία, με τις αρχές να έχουν σχηματίσει τη σχετική δικογραφία, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης.

