Ναύπακτος: Έλεγχος της Αστυνομίας αποκάλυψε κάνναβη και κοκαΐνη σε δύο άνδρες

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στη Ναύπακτο, έπειτα από έλεγχο που οδήγησε στον εντοπισμό ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης. Η υπόθεση προέκυψε στο πλαίσιο κοινής δράσης του Αστυνομικού Τμήματος και της Τροχαίας Ναυπακτίας.

11 Απρ. 2026 15:36
Pelop News

Υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών αποκαλύφθηκε στη Ναύπακτο, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Τροχαίας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο άνδρες και εντόπισαν πάνω τους ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου 2026, με τις Αρχές να προχωρούν στον έλεγχο ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού άνδρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Ειδικότερα, οι κατασχεθείσες ποσότητες ήταν περίπου 0,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,5 γραμμάρια κοκαΐνης, μεικτού βάρους. Μετά τον εντοπισμό των ουσιών, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία σε βάρος των δύο ανδρών.

Η υπόθεση σχηματίστηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται στην περιοχή από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ναυπακτίας, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβάσεων που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:40 Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν 175 αιχμαλώτους πολέμου
15:36 Ναύπακτος: Έλεγχος της Αστυνομίας αποκάλυψε κάνναβη και κοκαΐνη σε δύο άνδρες
15:24 Θρίλερ στην Ευκαρπία: Νεκρός 64χρονος σε ρέμα με τραύμα στο κεφάλι – Στο σημείο και το Ανθρωποκτονιών
15:24 Χίος: «Κλείδωσε» ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο παρά την ένταση και τους τραυματισμούς
15:20 Μεσολόγγι: Διπλό χτύπημα τη Μεγάλη Παρασκευή – Εισέβαλε σε σπίτια, χτύπησε 66χρονο και άρπαξε λίρες και κοσμήματα
15:17 Κίνδυνος για τα αεροπλάνα στην Ευρώπη: Προειδοποίηση για έλλειψη καυσίμων μέσα σε εβδομάδες
15:15 Τα επαγγέλματα που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας
15:12 Χανιά: Από το κάψιμο του Ιούδα ξέσπασε φωτιά σε σχολείο – Ζημιές σε αίθουσα και αυλή ΦΩΤΟ
15:10 Μάικλ Τζάκσον: Οι γιοι του τίμησαν το στυλ του στην πρεμιέρα του «Michael»
15:08 Καβάλα: Ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο με νεκρό ένα παιδί 3 ετών
15:00 Πάτρα: Η Rachel Corrie ζωντανεύει στο act σε μια παράσταση που δεν αφήνει κανέναν αμέτοχο
15:00 Τραμπ για το πετρέλαιο των ΗΠΑ: «Έχουμε το καλύτερο στον κόσμο, ελάτε τώρα»
14:54 Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κύπρο: Τρεις τραυματίες και φόβοι για εγκλωβισμένους
14:48 Άγιο Φως: Ολοκληρώθηκε η αφή στα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα στην Αθήνα
14:48 Τι έδειξε νέα μελέτη για τη φρουκτόζη και τον ρόλο της στην ανάπτυξη όγκων
14:36 Ναύπακτος: Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση πέρασαν οικογενειακά το Πάσχα στην πόλη ΦΩΤΟ
14:33 Αγρίνιο: Πέταξαν ναρκωτικά στον δρόμο μετά από σήμα της Αστυνομίας – Πέντε άτομα στο μπλόκο στο Καινούργιο
14:28 Στην Κέρκυρα για το Πάσχα η Κλέλια Ανδριολάτου – Οι εικόνες που δημοσίευσε
14:24 ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για παγωμένα κεφάλαια και Στενά του Ορμούζ πριν τις συνομιλίες στο Πακιστάν
14:22 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας που καταζητούνταν για απάτη και ποινή φυλάκισης 18 μηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
