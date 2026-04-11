Ναύπακτος: Έλεγχος της Αστυνομίας αποκάλυψε κάνναβη και κοκαΐνη σε δύο άνδρες

Υπόθεση κατοχής ναρκωτικών ουσιών αποκαλύφθηκε στη Ναύπακτο, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Τροχαίας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο άνδρες και εντόπισαν πάνω τους ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου 2026, με τις Αρχές να προχωρούν στον έλεγχο ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού άνδρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Ειδικότερα, οι κατασχεθείσες ποσότητες ήταν περίπου 0,9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,5 γραμμάρια κοκαΐνης, μεικτού βάρους. Μετά τον εντοπισμό των ουσιών, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία σε βάρος των δύο ανδρών.

Η υπόθεση σχηματίστηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται στην περιοχή από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ναυπακτίας, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβάσεων που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.

