Ναύπακτος: Το Σάββατο το 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνουν το Σάββατο, 6/5/ 2023 στο Κλειστό του Παπαχαραλαμπείου Σταδίου Ναυπάκτου στις 10.30πμ, το 6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές από συνολικά 11 σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας δίνουν το δικό τους ραντεβού και σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε από κοντά τη δικής τους γιορτή έκφρασης και δημιουργίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

10:30 ΕΝΑΡΞΗ- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Zumpa, Pop

Υπεύθυνος καθηγητής: Αντώνης Μπέκος

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

“The hostages”

“Hip Hop: Crazy in love”

“I feel like I΄m drowning”

Υπεύθυνος καθηγητής: Πέτρος Πιτσιάκκας

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Σύγχρονο

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ανδριανή Χαλαζιά, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Αλεξάνδρα Φωτίκα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

“Stars of art”

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ράπτη Ευανθία, Γήτα Βασιλική

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

Σύγχρονο

Υπεύθυνοι καθηγητές: Σοφία Ντίνα, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ

Σύγχρονο, Hip Hop

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιώργος Σταθάτος

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μοντέρνος χορός

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Γούργαρη, Μάριος Δημάκης

1ο ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Hip Hop

Michael Jackson (Thriller)

& Hip Hop, Μοντέρνος χορός

Υπεύθυνος καθηγητής: Λάμπρος Λιάπης

1ο ΕΠΑ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

“Old school”

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γεώργιος Τραγουλιάς, Αλεξάνδρα Κυρίτση

1ο ΓΕ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

“Where’s my love (Acoystic)” – SYML

“Solas – Jamie Duffy”

Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Νούλας

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

“Bitch Better have my money”

Υπεύθυνοι καθηγητές: Χρήστος Ιωάννου, Μαρία Ζια

