Ναύπακτος: «Ξηλώνονται» οι κολώνες της ΔΕΗ – Προχωρούν οι εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

Η δυτική πλευρά της πόλης αλλάζει

Ναύπακτος: «Ξηλώνονται» οι κολώνες της ΔΕΗ - Προχωρούν οι εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
24 Μαρ. 2026 9:17
Pelop News

Η δυτική πλευρά της Ναυπάκτου αλλάζει, καθώς προχωρά με γοργούς ρυθμούς το σημαντικό έργο υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, που θα επιτρέψει την απομάκρυνση των κολωνών και των εναέριων καλωδίων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εικόνα της πόλης.

Το έργο αφορά στην υπογειοποίηση του δικτύου Μέσης και Χαμηλής Τάσης εντός της πόλεως Ναυπάκτου και υλοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Προβλέπει την ανάπτυξη νέου υπόγειου δικτύου μήκους 8,2 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 1.100.000 ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Ναυπακτίας.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου, συνάντηση σε σημείο εκτέλεσης των εργασιών στην περιοχή της Ψανής, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας, ο Διευθυντής Περιοχής Αγρινίου του ΔΕΔΔΗΕ Δρ.Λάζαρος Λαζαρίδης, καθώς και στελέχη της ίδιας υπηρεσίας.

Στόχος της συνολικής παρέμβασης είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτροδότησης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, σηματοδοτεί μια καθοριστική αισθητική αναμόρφωση της πόλης.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται στις 30 Ιουνίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα
12:00 Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»
11:55 Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”
11:53 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Καταγγελίες-φωτιά για πλαστά έργα, κλεμμένα κοσμήματα και μνημεία
11:50 Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη
11:49 Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου
11:46 Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ
11:44 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα
11:40 Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή
11:39 Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί
11:32 Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις
11:29 Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:27 Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας
11:25 Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου
11:21 Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό
11:16 Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο
11:15 Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
11:10 Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι
11:04 Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη
11:01 Παναγόπουλος μετά την αρχειοθέτηση: «Δύο χτυπήματα σε κρίσιμες στιγμές για τις συλλογικές συμβάσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
