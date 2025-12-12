Ναύπλιο: Μαθητής τραυματίστηκε από έκρηξη κροτίδας στο σχολείο – Οργή για τη στάση της διευθύντριας ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ναύπλιο, όπου έκρηξη κροτίδας σε σχολικό προαύλιο τραυμάτισε μαθητή. Οι γονείς καταγγέλλουν απαράδεκτη στάση της διευθύντριας, η οποία φέρεται να επέπληξε το παιδί αντί να δώσει εξηγήσεις.

12 Δεκ. 2025 14:30
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Ναύπλιο, όταν κροτίδα εξερράγη μέσα στο προαύλιο σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μαθητής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί ένιωσε έντονο πόνο στο αυτί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί.

Η στάση της σχολικής διοίκησης, ωστόσο, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους γονείς. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η διευθύντρια φέρεται να είπε ότι οι μαθητές «δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί» και ότι ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται για μεγαλύτερες τάξεις.

Οι καταγγελίες δεν σταματούν εκεί: όταν ο μαθητής επέστρεψε στο σχολείο, φέρεται να του καταχωρήθηκε απουσία, ενώ δέχτηκε και επίπληξη επειδή ενημέρωσε τον πατέρα του για το περιστατικό.

Η διευθύντρια αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, λέγοντας μόνο πως «έχω σοβαρότερες δουλειές να κάνω». Οι γονείς έχουν ήδη προχωρήσει σε αναφορά προς τις αρμόδιες αρχές, ζητώντας διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών.


