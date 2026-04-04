Ναύπλιο: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό οδηγού αυτοκινήτου

Σοβαρό το τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα (4/4/2026) στο Ναύπλιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά οδηγός.

Είχαν φτιάξει…οπλοστάσιο για το Πάσχα, συνελήφθησαν ανήλικοι και γονείς με 764 κροτίδες

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή Ναυπλίου – Νέας Κίου στο ύψος μεγάλου σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν μετωπικά ένα αυτοκίνητο και ένα ημιφοργηγάκι με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της οδηγού του ΙΧ.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της οδηγού, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η τροχαία Ναυπλίου διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

