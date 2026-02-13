Nations League: Το πρόγραμμα της Ελλάδας και του Ομίλου της
Πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία θα κάνει η Εθνική μας ομάδα
Η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Σερβίας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποίησε η UEFA προχθές το βράδυ στις Βρυξέλλες.
Σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα της εθνικής και σύμφωνα με αυτό η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία.
Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την εθνική θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία. Συνολικά τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την εθνική ομάδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου
Σερβία – Ελλάδα (21:45)
Ολλανδία – Γερμανία (21:45)
2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου
Γερμανία – Ελλάδα (21:45)
Σερβία – Ολλανδία (19:00)
3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου
Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)
Γερμανία – Σερβία (21:45)
4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου
Ελλάδα – Γερμανία (21:45)
Ολλανδία – Σερβία (21:45)
5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου
Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)
Σερβία – Γερμανία (21:45)
6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου
Ελλάδα – Σερβία (21:45)
Γερμανία – Ολλανδία (21:45)
