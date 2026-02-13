Nations League: Το πρόγραμμα της Ελλάδας και του Ομίλου της

Η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις εθνικές ομάδες της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Σερβίας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποίησε η UEFA προχθές το βράδυ στις Βρυξέλλες.

Παναχαϊκή: Ότι πάρει με την Κόρινθο, θα είναι κέρδος

Σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα της εθνικής και σύμφωνα με αυτό η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας στις 24 Σεπτεμβρίου απέναντι στη Σερβία, ενώ ακολουθεί δεύτερη σερί έξοδος, αυτή τη φορά στη Γερμανία.

Η πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για την εθνική θα διεξαχθεί στη 1 Οκτωβρίου με αντίπαλο την Ολλανδία. Συνολικά τέσσερις αγώνες, δύο διαδοχικοί εκτός και δύο εντός έδρας στο διευρυμένο χρονικά παράθυρο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και από έναν αγώνα (εντός και εκτός) στο διεθνές παράθυρο του Νοεμβρίου για την εθνική ομάδα. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία – Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Ολλανδία (21:45)

Γερμανία – Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα – Γερμανία (21:45)

Ολλανδία – Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία – Ελλάδα (21:45)

Σερβία – Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα – Σερβία (21:45)

Γερμανία – Ολλανδία (21:45)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



