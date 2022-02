ΝΑΤΟ: Η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει αφορμή για εισβολή στην Ουκρανία

Ότι η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει αφορμή για εισβολή στην Ουκρανία ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Μας ανησυχεί το γεγονός ότι η Ρωσία προσπαθεί να δημιουργήσει το έδαφος για μια ένοπλη επιχείρηση κατά της Ουκρανίας» τόνισε ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says NATO is concerned Russia is trying to stage a pretext for an invasion of Ukraine.https://t.co/Kcsx0xpfnJ

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/zvq2r99FNz

— Sky News (@SkyNews) February 17, 2022