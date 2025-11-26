ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε καλεί σε βαθύτερες διαπραγματεύσεις για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας Μαρκ Ρούτε βλέπει «υποσχόμενα στοιχεία» στο πλαίσιο των ΗΠΑ, αλλά επισημαίνει ανοιχτά ζητήματα – Ρωσία υφίσταται 1 εκατ. απώλειες από την εισβολή του 2022

26 Νοέ. 2025 7:57
Pelop News

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εξέφρασε την ανάγκη για εντατικότερες και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, μετριάζοντας τις προσδοκίες για άμεση λύση. Σε συνεντεύξεις του στον γερμανικό όμιλο μέσων RND και την ισπανική εφημερίδα El País, ο Ολλανδός πολιτικός τόνισε ότι το πλαίσιο που διαμορφώθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία περιλαμβάνει «υποσχόμενα στοιχεία», αλλά και εκκρεμότητες που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία.

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 ότι αποδέχεται τα κύρια σημεία του σχεδίου που προτείνει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με κοινή δήλωση των δύο πλευρών. Ο Τραμπ δήλωσε ότι απομένουν ελάχιστα ζητήματα και προανήγγειλε συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επόμενες ημέρες.

Το σχέδιο, που αποτελείται από 28 σημεία και δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα από την Ουάσιγκτον, δέχθηκε κριτική στην Ευρώπη και το Κίεβο για την τάση του να ευνοεί ρωσικές απαιτήσεις. Διαπραγματευτές από ΗΠΑ, Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώθηκαν στη Γενεύη για τροποποιήσεις, με τον Ρούτε να χαρακτηρίζει τις συζητήσεις «παραγωγικές». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρόκειται για το αρχικό στάδιο των αμερικανοουκρανικών επαφών.

Σε παράλληλη εξέλιξη, ο Ρούτε διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία βιώνει σημαντικές απώλειες, με 20.000 στρατιωτικούς να χάνονται μηνιαίως. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί συνολικά 1 εκατομμύριο απώλειες – νεκρούς και σοβαρά τραυματίες – από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Επιπλέον, τόνισε ότι τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας περιορίζονται στο 1% της ουκρανικής επικράτειας φέτος, με προέλαση «μόλις λίγων μέτρων» την ημέρα.

