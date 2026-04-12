ΝΑΤΟ: Πρακτική άσκηση με αμοιβή 1.477 ευρώ – Προθεσμία έως 22 Απριλίου 2026

Μέχρι την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για μία από τις 10 θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρει το NATO, μέσω του εξάμηνου προγράμματος internship.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για επαγγελματική εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον.

Αμοιβή και παροχές

Οι επιλεγέντες ασκούμενοι θα λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση ύψους 1.477,30 ευρώ, ενώ καλύπτονται και τα έξοδα μετακίνησης από και προς την έδρα του οργανισμού, το HQ JFC Brunssum.

Παράλληλα, δικαιούνται δύο ημέρες άδειας για κάθε πλήρη μήνα πρακτικής άσκησης, δηλαδή συνολικά 12 ημέρες για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Διάρκεια και χρονικός ορίζοντας

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια έξι μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Φεβρουαρίου 2027 και ολοκλήρωση στις 30 Ιουλίου 2027.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:

Psychological Operations Branch (PsyOps)

Provost Marshal Office (PMO)

Office of the Political Advisor (POLAD)

Office of the Legal Advisor (LEGAD)

J9 Civil-Military Cooperation Branch (CIMIC)

J8 Budget Branch

J7 Education and Individual Training Section

J6 Cyberspace Branch

J4 Logistics Information Systems Section

Integrated Advisory Team (IAT)

Προφίλ υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να είναι εγγεγραμμένοι σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής

Να διαθέτουν γνώση διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του NATO

Να έχουν οργανωτικές ικανότητες και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους

Να διαθέτουν αναλυτική σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων

Να μπορούν να εργάζονται υπό πίεση

Να έχουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας

Επιθυμητά προσόντα

Στα επιπλέον προσόντα περιλαμβάνονται:

Δεξιότητες χρήσης υπολογιστών (όπως πιστοποίηση ECDL)

Καλή γνώση του πακέτου Microsoft Office

Εξοικείωση με εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης διαδικασιών (π.χ. διαγράμματα ροής, πίνακες ελέγχου κινδύνου)

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία και να εργαστούν σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικοστρατιωτικά όργανα παγκοσμίως.