Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ, Δημήτρης Νατσιός, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να παραλάβει ούτε να χρησιμοποιήσει τον Προσωπικό Αριθμό, ακόμη και αν καταστεί υποχρεωτικός.

Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»
07 Νοέ. 2025 15:03
Pelop News

Ο Δημήτρης Νατσιός κράτησε αμετακίνητη στάση απέναντι στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), τονίζοντας σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ότι δεν θα τον παραλάβει ούτε θα τον χρησιμοποιήσει, «ακόμη κι αν αυτό σημάνει την απώλεια της βουλευτικής του έδρας».

Όπως σημείωσε, η συγκέντρωση προσωπικών, οικονομικών και βιομετρικών δεδομένων σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο αυξάνει τον κίνδυνο καταχρήσεων και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ χαρακτήρισε την ψήφιση της ρύθμισης «νυχτερινή τροπολογία χωρίς ουσιαστικό διάλογο».

Ο επικεφαλής της ΝΙΚΗΣ υποστήριξε ότι η εισαγωγή του Π.Α. συνιστά «το πρώτο βήμα προς μια κοινωνία ηλεκτρονικού φακελώματος», προσθέτοντας ότι η «ψηφιακή ταυτότητα» που θα τον συνοδεύει «θα ενσωματώνει κάθε είδους δεδομένα —φορολογικά, υγείας, τραπεζικά— δημιουργώντας ένα σύστημα πλήρους επιτήρησης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:25 Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για τότε που έπαιζε στον «Κοκκίνο Κύκλο»
17:17 Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση το νόμισμα και μεγάλες απώλειες
17:13 Αλλάζουν τα δεδομένα για τον ΟΦΗ, δικαιώθηκε στο CAS!
16:58 Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»
16:50 Δείτε ποια χώρα είναι υπερ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
16:42 Μπέργκαμ: «Ιστορική στιγμή με την ηγεσία της Ελλάδας, πετυχαίνουμε ειρήνη»
16:34 Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»
16:25 Επέκταση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ κατέθεσε ο Πιερρακάκης
16:17 Πολλές εμπειρίες για τους «μικρούς» του Άτλαντα στο Elite Neon Cup
16:08 Συναγερμός στην Κεφαλονιά, κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 121 ζώα
16:00 Η Πάτρα τιμά τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο
15:51 Εικόνα παραίτησης και αποσύνθεσης ο ΝΟΠ
15:42 ΗΠΑ: «Κύμα» ακυρώσεων πτήσεων λόγω του shutdown
15:34 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο
15:26 Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού
15:19 Το «μπράβο» του ΙΟ Πατρών στον Νίκο Παππά
15:11 Μαδρίτη: Η πολύχρωμη πρωτεύουσα, τι να δείτε
15:03 Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»
15:00 «Αφοπλισμός σε 10 ημέρες!» – Ο αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος για την Κρήτη, τους πυροβολισμούς και την ευθύνη της πολιτικής
14:54 Αγρίνιο: Με μαχαίρι-«μαμούθ» τραυμάτισε τον 79χρονο πατέρα της η 49χρονη κόρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ