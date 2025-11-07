Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»

Ο Δημήτρης Νατσιός κράτησε αμετακίνητη στάση απέναντι στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), τονίζοντας σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 ότι δεν θα τον παραλάβει ούτε θα τον χρησιμοποιήσει, «ακόμη κι αν αυτό σημάνει την απώλεια της βουλευτικής του έδρας».

Όπως σημείωσε, η συγκέντρωση προσωπικών, οικονομικών και βιομετρικών δεδομένων σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο αυξάνει τον κίνδυνο καταχρήσεων και παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ χαρακτήρισε την ψήφιση της ρύθμισης «νυχτερινή τροπολογία χωρίς ουσιαστικό διάλογο».

Ο επικεφαλής της ΝΙΚΗΣ υποστήριξε ότι η εισαγωγή του Π.Α. συνιστά «το πρώτο βήμα προς μια κοινωνία ηλεκτρονικού φακελώματος», προσθέτοντας ότι η «ψηφιακή ταυτότητα» που θα τον συνοδεύει «θα ενσωματώνει κάθε είδους δεδομένα —φορολογικά, υγείας, τραπεζικά— δημιουργώντας ένα σύστημα πλήρους επιτήρησης».

