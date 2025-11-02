ΝΔ Αιγιάλειας: Αυτό είναι το «οπλοστάσιο» της Ελισσάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους συμπολίτες που στηρίζουν την κοινή μας προσπάθεια, συγκροτώντας μια εξαιρετική ομάδα είκοσι αξίων στελεχών – μια 20άδα ξεχωριστών προσωπικοτήτων του τόπου μας- με κοινό στόχο να ενδυναμώσουμε την φωνή διεκδίκησης για την ανάπτυξη της Αιγιάλειας, μέσα από μια δυναμική Δημοτική Τοπική Οργάνωση» δηλώνει η υποψήφια πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας Ελισσάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη δίδοντας στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα των υποψηφίων που τάσσονται στο πλευρό της ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 23ης Νοεμβρίου.

Υποψήφια πρόεδρος ΔΗΜΤΟ ΝΔ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΙΚΟΥΛΑ ΜΠΟΜΠΟΤΣΙΑΡΗ

Υποψήφιοι για την Δημοτική Τοπική Οργάνωση ΝΔ Αιγιαλείας

ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΓΙΑΝΤΩΝΗΣ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

