ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»

Στο Ναύπλιο μεταφέρεται ο προσυνεδριακός διάλογος της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Αθήνα.

27 Απρ. 2026 11:20
Pelop News

Το Ναύπλιο αποτελεί τον επόμενο σταθμό της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο θα γίνει αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου, στο Amalia Hotel Nafplio, με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους» και με την παρουσία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με βουλευτές από Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 17:30, με τη συμμετοχή βουλευτών από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των τοπικών οργανώσεων, εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Η παρουσία στελεχών από τη Δυτική Ελλάδα δίνει και τοπικό ενδιαφέρον στην προσυνεδριακή διαδικασία, καθώς η συζήτηση για το σύγχρονο κράτος αφορά άμεσα ζητήματα διοίκησης, καθημερινότητας, ψηφιακών υπηρεσιών και σχέσης των πολιτών με το Δημόσιο.

Οι ομιλίες και το πάνελ

Στο προσυνέδριο θα μιλήσουν οι δύο αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας: ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Θα ακολουθήσει πάνελ με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Κλείσιμο με συζήτηση του πρωθυπουργού

Το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον δήμαρχο Θέρμου, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και επιχειρηματία από τον κλάδο της πληροφορικής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο προσυνεδριακών παρεμβάσεων της Νέας Δημοκρατίας, με στόχο τη διαμόρφωση του πολιτικού πλαισίου ενόψει του συνεδρίου του Μαΐου.

