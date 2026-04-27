Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βρίσκονται υπό διερεύνηση δεν θα καταλήξουν σε καταδίκες, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους γύρω από μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι στο τέλος οι υποθέσεις είτε θα οδηγηθούν σε αθώωση των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων είτε θα αρχειοθετηθούν.

Ο ίδιος συνέδεσε την ανανέωση των Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα με την πολιτική ένταση που έχει δημιουργηθεί, λέγοντας πως «λόγω της πολιτικής σύγκρουσης είναι αναγκαστική η ανανέωση». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, κατά την άποψή του, την πολιτική σύγκρουση την προκάλεσε «η αποστολή αστείων δικογραφιών στη Βουλή».

«Εγώ το λέω αυτό και παίρνω ένα ρίσκο. Τις θεωρώ αστείες. Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη. Δεν στοχοποιώ καμία Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Τι είπε για τον Άκη Σκέρτσο

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται ο Άκης Σκέρτσος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα χρήσιμο πρόσωπο στη λειτουργία της κυβέρνησης.

«Ο Άκης Σκέρτσος είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πρόσωπο. Στη δουλειά του ως τεχνοκράτης είναι πάρα πολύ χρήσιμος», είπε, σχολιάζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, η κριτική που ασκείται αφορά κυρίως τις δημόσιες τοποθετήσεις του. «Καμιά φορά δεν πρέπει να κάνει δημόσιες τοποθετήσεις έχοντας ως πλεονέκτημα να είναι διορισμένος υφυπουργός. Ο καθένας πρέπει να προσέχει τα όριά του», ανέφερε, προσθέτοντας πάντως ότι αυτό δεν αναιρεί τη χρησιμότητα του Άκη Σκέρτσου.





«Θα πάρουμε αυτοδυναμία»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι το κυβερνών κόμμα θα πετύχει αυτοδυναμία.

Παράλληλα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Θα πάρουμε αυτοδυναμία. Εγώ τον Βελόπουλο τον πάω στα δικαστήρια, είναι δυνατόν να συγκυβερνήσω με τον Βελόπουλο;», είπε χαρακτηριστικά.

