Νέα αιματηρή επιχείρηση κοντά στην Ιερουσαλήμ: Νεκρός 22χρονος Παλαιστίνιος

Ένας 22χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στο Καφρ Ακάμπ, βόρεια της Ιερουσαλήμ, με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας να αποδίδει τον θάνατό του σε πυρά των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις πληροφορίες.

27 Μαρ. 2026 14:12
Pelop News

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του από πυρά κοντά στην Ιερουσαλήμ, σε ένα ακόμη περιστατικό που έρχεται να προστεθεί στην αυξημένη ένταση στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, πρόκειται για τον Μουστάφα Άσααντ Χάμαντ, 22 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε στο Καφρ Ακάμπ. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις σχετικές πληροφορίες. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στον καταυλισμό προσφύγων Καλάντια, όπου παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγο για επιδρομή και για τραυματισμούς από πυρά.

Το Καφρ Ακάμπ είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, καθώς συνδέεται με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά βρίσκεται πέρα από το ισραηλινό φράγμα ασφαλείας και γειτνιάζει με τη Ραμάλα. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η περιοχή έχει γνωρίσει επανειλημμένες επιχειρήσεις, συγκρούσεις και πυροβολισμούς. Το Reuters είχε καταγράψει ήδη από τα τέλη του 2025 αυξημένα περιστατικά φονικής βίας στο Καφρ Ακάμπ, σε ένα ευρύτερο σκηνικό κλιμάκωσης στη Δυτική Όχθη.

Η νέα αυτή υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παραμένει υψηλή, ακόμη και μετά την εκεχειρία που έχει ανακοινωθεί για τη Γάζα. Σύμφωνα με απολογισμούς διεθνών πρακτορείων, η περιοχή συνεχίζει να καταγράφει νεκρούς και τραυματίες και από τις δύο πλευρές, με τις επιχειρήσεις, τις επιθέσεις και τα επεισόδια να κρατούν το κλίμα διαρκώς φορτισμένο.

