Νέα απεργία ταξί την Κυριακή στην Αττική

Χωρίς υπηρεσίες για 18 ώρες από τα ξημερώματα Κυριακής στην Αττική

Νέα απεργία ταξί την Κυριακή στην Αττική
19 Σεπ. 2025 9:29
Pelop News

Σε νέα απεργία 18 ωρών προχωρά το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), από τις 12 τα ξημερώματα Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου έως τα ξημερώματα Δευτέρας. Η κινητοποίηση γίνεται για να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι αυτοκινητιστές στην έκτακτη γενική συνέλευση του κλάδου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Οι ταξιτζήδες καταγγέλλουν «υποβάθμιση του ρόλου» του Συνδικάτου και «ανεξέλεγκτη είσοδο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο», υπογραμμίζοντας ότι η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση επιτρέπει τη διενέργεια αστικών μεταφορών και σε ΙΧ με οδηγό, παραβιάζοντας κατά τη γνώμη τους συνταγματικές και θεσμικές διατάξεις.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, τόνισε ότι ο κλάδος θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις με διάφορες μορφές δράσης, ενώ ανακοίνωσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατραπεί η ΚΥΑ. Το Συνδικάτο επισημαίνει ότι η κινητοποίηση αφορά την προστασία της βιωσιμότητας του επαγγέλματος, της οικονομικής αξιοπρέπειας χιλιάδων οικογενειών και της νόμιμης λειτουργίας των ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς.
