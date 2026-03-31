Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει την Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά την παραίτηση Χαρίτση

Αλλαγή σκυτάλης καταγράφεται στη Νέα Αριστερά, καθώς η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία. Η απόφαση ελήφθη από την ΚΟ και γνωστοποιήθηκε και στην Ολομέλεια της Βουλής.

Νέα Αριστερά: Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει την Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά την παραίτηση Χαρίτση
31 Μαρ. 2026 12:18
Η βουλευτής Φλώρινας, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα, είναι η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, σε μια κίνηση που έρχεται να καλύψει το κενό που άφησε η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση. Η σχετική απόφαση λήφθηκε στη συνεδρίαση της ΚΟ και ανακοινώθηκε επισήμως στη Βουλή.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς την Τρίτη 24 Μαρτίου. Στην επιστολή και τις δημόσιες τοποθετήσεις του, ο κ. Χαρίτσης είχε περιγράψει μια Αριστερά που «μοιάζει να προχωρά σημειωτόν» και εξαντλείται στην εσωστρέφεια, επιμένοντας ότι η μόνη διέξοδος είναι «η κίνηση προς τα εμπρός».

Αμέσως μετά την παραίτησή του, και όπως προβλέπεται από το καταστατικό, χρέη προέδρου είχε αναλάβει προσωρινά ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μέχρι να οριστεί η νέα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Με την ανάδειξη της Πέτης Πέρκα, η Νέα Αριστερά επιχειρεί να περάσει σε μια επόμενη φάση, ύστερα από μια περίοδο εσωτερικής αναταραχής που κορυφώθηκε με την αποχώρηση Χαρίτση από την ηγεσία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η βουλευτής Φλώρινας αναλαμβάνει την ευθύνη της κοινοβουλευτικής και αντιπολιτευτικής παρουσίας της Νέας Αριστεράς, συνεχίζοντας το έργο του προκατόχου της.

Η νέα αυτή ισορροπία στη Βουλή έχει και έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς με την τοποθέτηση της Πέτης Πέρκα οι γυναίκες επικεφαλής Κοινοβουλευτικών Ομάδων γίνονται δύο, μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό είναι συμπέρασμα που προκύπτει από τη σημερινή σύνθεση των κοινοβουλευτικών ηγεσιών.

