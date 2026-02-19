Νέα δεδομένα από Metron Analysis: Στις 16,7 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, μεγάλη αύξηση της «γκρίζας ζώνης», πτώση για Καρυστιανού, Τσίπρα

Νέα δεδομένα με τη μεγάλη άνοδο του ποσοστού της «γκρίζας ζώνης» (αναποφάσιστοι και «δεν απαντώ») που φτάνει το 15,2% από 11,7% τον Ιανουάριο, κυριαρχεί στην μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Η εξέλιξη αυτή καθορίζει την εκτίμηση ψήφου, καθώς η ΝΔ με απώλεια σχεδόν μίας μονάδας στην πρόθεση ψήφου, διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΠΑΣΟΚ και φτάνει στο 29,4% από 28,5% τον προηγούμενο μήνα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση που επίσης χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου (από το 9,8% στο 9,3%) «γράφει» 12,7% στην εκτίμηση ψήφου, από 12,.5% τον Ιανουάριο. Στην τρίτη θέση με 11,2% παραμένει η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί από κοντά με 10,9%. Από τα κόμματα, μόνον ο ΣΥΡΙΖΑ (+1 μονάδα), η Φωνή Λογικής (+0,5 της μονάδας) και το ΜεΡΑ25(+0,3) εμφανίζουν άνοδο, ενώ όλα τα υπόλοιπα καταγράφουν πτωτική τάση στην πρόθεση ψήφου, καθώς πέρα από τους αναποφάσιστους, άνοδο εμφανίζουν και τα ποσοστά εκείνων που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν (από το 6% στο 6,6%) όπως και το άκυρο/λευκό (από το 4% στο 5,4%). Στην ολότητά της, η «γκρίζα ζώνη» φτάνει εν ολίγοις στο 27,2% του εκλογικού σώματος…

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να μην έχει αντίπαλο πέρα του «Κανένα» για την πρωθυπουργία – είναι στο 26% με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 8%, τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 6%, τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα στο 5%, και την Μαρία Καρυστιανού στο 3%. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία μετρά την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με αυθόρμητες αναφορές, ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει και τους αρχηγούς των υπό δημιουργία κομμάτων.

Μικρές αλλαγές διαπιστώνονται και στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών: ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίζει μία μονάδα στις θετικές αξιολογήσεις και φτάνει στο 28% που είναι υψηλό 5μήνου. Μία μονάδα κερδίζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και φτάνει στο 13%, αλλά μένει μακριά από το υψηλό 5μήνου που ήταν 16% τον Νοέμβριο. Ο πρωθυπουργός χάνει μία μονάδα δημοτικότητα και παραμένει στην τρίτη θέση μετά από Κωνσταντοπούλου και Κουτσούμπα και ο Νίκος Ανδρουλάκης κερδίζει μία μονάδα, αλλά παραμένει στην 6η θέση, πίσω και από τους Βελόπουλο και Φάμελλο.

Οριακές είναι οι μεταβολές στο ερώτημα αν η διακυβέρνηση της χώρας χρειάζεται περισσότερο την πολιτική σταθερότητα ή την πολιτική αλλαγή: Αυτόν τον μήνα, η πολιτική σταθερότητα (37%) χάνει μία μονάδα υπέρ της πολιτικής αλλαγής (62%). Κατά τα άλλα, μειώθηκε μία μονάδα (από το 69% στο 68%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.

Τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

Σαφή πτωτική τάση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Καρυστιανού, που εμφανίζει απότομες απώλειες στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς: Το «πολύ πιθανό να την ψηφίσω» μειώθηκε από το 16% τον Ιανουάριο στο 13% σήμερα. Πλέον τα υψηλότερα ποσοστά «πολύ/αρκετά πιθανό να την ψηφίσω» καταγράφονται μεταξύ των κεντρώων και των δεξιών ψηφοφόρων. Μάλιστα, ο χώρος της Δεξιάς είναι ο μόνος στον οποίον η κα Καρυστιανού ανεβάζει τη δημοτικότητά της.

Οριακή πτώση εμφανίζει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Τσίπρα – μετρήθηκε στο 9% από 10% τον Ιανουάριο. Ο πρώην πρωθυπουργός συσπειρώνει σημαντικές δυνάμεις (42% και 40%) μεταξύ των αριστερών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, αλλά έχει περιορισμένη πρόσβαση 17%) στους κεντρώους και ελάχιστη προσέγγιση στους κεντροδεξιούς και τους δεξιούς ψηφοφόρους.

