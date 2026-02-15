Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, τι λένε τα ευρήματα για Τσίπρα-Καρυστιανού

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη φράση «στις επόμενες εκλογές σκέφτομαι να ψηφίσω ένα καινούργιο κόμμα», το 38% δηλώνει ότι συμφωνεί, το 43% ότι διαφωνεί, ενώ το 19% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, τι λένε τα ευρήματα για Τσίπρα-Καρυστιανού
15 Φεβ. 2026 21:05
Pelop News

Με δύο νέα κόμματα να βρίσκονται υπό δημιουργία, αυτό του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, μιά νέα δημοσκόπηση έρχεται να δώσει στοιχεία για το πώς αξιολογούν οι πολίτες το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η δημοσκόπηση της Αlco για τα epikaira.gr και το ΕΠΙΚΑΙΡΑ magazine, δείχνει το στίγμα των πολιτών ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού, έχουν ανακοινώσει ότι θα ιδρύσουν κόμμα, κάτι που ακόμη δεν έχει συμβεί έτσι ώστε να μπουν και εκείνα επίσημα στον στίβο της πολιτικής αναμέτρησης.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 23,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 8%, το ΚΚΕ με 7,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,6% ενώ η Νίκη και το ΜέΡΑ25 από 2,3% η καθεμία. Η Νέα Αριστερά εμφανίζεται στο 0,5%, η Φωνή Λογικής στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 1,1%. Το «Άλλο» φτάνει το 10,6%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,5%.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη φράση «στις επόμενες εκλογές σκέφτομαι να ψηφίσω ένα καινούργιο κόμμα», το 38% δηλώνει ότι συμφωνεί, το 43% ότι διαφωνεί, ενώ το 19% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση σχετικά με το τι συναίσθημα προκαλεί το ενδεχόμενο να συνεχίσουν να κυβερνούν μετά τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ, το 3% δηλώνει ενθουσιασμό και το 17% ικανοποίηση. Αντίθετα, το 39% εκφράζει απογοήτευση και το 25% φόβο. Παράλληλα, το 9% απαντά «άλλο», ενώ το 7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα υπό διαμόρφωση πολιτικά κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτώμενοι απάντησαν σχετικά με τα συναισθήματα που τους προκαλεί η είδηση: Ενθουσιασμό: 2%, Ικανοποίηση: 14%, Απογοήτευση: 34%, Φόβο: 25%, Άλλο: 16%, ΔΓ/ΔΑ: 9%.

Στην ερώτηση για το σε ποιους προκαλεί ενθουσιασμό και ικανοποίηση η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ με 97%. Ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 με 35%, του ΚΚΕ με 21%, της Πλεύσης Ελευθερίας με 15% και του ΠΑΣΟΚ με 14%. Τα ποσοστά για ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 είναι ενδεικτικά λόγω μικρής βάσης δείγματος (κάτω από 60 άτομα).

Στην ερώτηση «τι συναίσθημα σας προκαλεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού», το 3% δηλώνει ενθουσιασμό και το 21% ικανοποίηση, ενώ μεγαλύτερα ποσοστά εκφράζουν αρνητικά ή ουδέτερα συναισθήματα: 27% απογοήτευση και 14% φόβο. Παράλληλα, το 20% απαντά «άλλο», ενώ το 15% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην ερώτηση «Σε ποιους προκαλεί ενθουσιασμό και ικανοποίηση η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού», οι ερωτώμενοι απάντησαν: ΝΔ: 5%, ΠΑΣΟΚ: 20%, ΚΚΕ: 11%, Ελληνική Λύση: 29%, Νίκη: 33%, Πλεύση Ελευθερίας: 26%, Φωνή Λογικής: 48%

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:35 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη
22:20 Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες
22:10 Ιταλία: Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή του από χιονοστιβάδα
22:00 «Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ για χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ;
21:51 Αποκαθίστανται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι
21:40 Ισοπαλία πρωτιάς για την ΑΕΚ στη Τούμπα
21:24 Καισαριανή: Βανδαλισμών το μνημείο των 200 μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών
21:14 Οι έφηβοι του Ερμή προκρίθηκαν στον τελικό Πελοποννήσου
21:05 Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, τι λένε τα ευρήματα για Τσίπρα-Καρυστιανού
20:55 Σοκ από την αδελφοκτονία στο Ηράκλειο: «Τον έσφαξα σαν χοίρο»
20:45 Τι αποκάλυψε ο Χρ. Δάντης για τη μητέρα του
20:35 Βροχές και καταιγίδες τη Δεύτερα-Τι καιρό θα κάνει στη Δ. Ελλάδα
20:25 Η Παναχαϊκή γκέλα με Πήγασο – Λιόνας: «Μείναμε στη νίκη με Αχαγιά ΄82»
20:20 Το διπλό χτύπημα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα σοκ των πράσινων
20:11 Ντ. Καλαμπάκος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, περιμένουμε τους τραυματίες»
20:02 Αχαΐα: Το σπίτι και η κατάρα της κυρα-Δέσπως από τα Λουσικά
19:54 Ρωσία: Σεισμός στις Κουρίλες Νήσους
19:47 Η Αχαγιά ΄82 υπέκυψε στους Γαργαλιάνους και απομακρύνεται από τα ψηλά
19:44 Νετανιάχου: «Έχουμε σχέδιο για τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ»
19:34 Καραβίας: «Το γκολ μας έλυσε τα χέρια, συνεχίζουμε την προσπάθεια μας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ