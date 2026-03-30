Νέα ένταση Μόσχας – Λονδίνου: Η Ρωσία απελαύνει Βρετανό διπλωμάτη για κατασκοπεία

Σε νέα φάση έντασης περνούν οι σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας, μετά την απόφαση της Μόσχας να ζητήσει την αποχώρηση Βρετανού διπλωμάτη, τον οποίο κατηγορεί για κατασκοπευτική δράση. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα αμοιβαίων διπλωματικών μέτρων ανάμεσα στις δύο χώρες.

30 Μαρ. 2026 11:54
Σε νέα διπλωματική σύγκρουση οδηγούνται Ρωσία και Βρετανία, μετά την ανακοίνωση της Μόσχας ότι ζητήθηκε η απέλαση Βρετανού διπλωμάτη, με την κατηγορία ότι είχε εμπλοκή σε δραστηριότητες κατασκοπείας.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας, πρόκειται για δεύτερο γραμματέα της βρετανικής πρεσβείας, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε ενέργειες συλλογής πληροφοριών και σε δράσεις που, κατά τη ρωσική πλευρά, συνιστούσαν απειλή για την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Όπως μεταδόθηκε, η Ρωσία προχώρησε στην αφαίρεση της διαπίστευσής του και του έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων για να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η FSB φέρεται να ταυτοποίησε τον διπλωμάτη ως τον Αλμπέρτους Γκερχάρντους Γιάνσε βαν Ρένσμπουργκ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος διπλωμάτης φέρεται να επιχείρησε να συλλέξει ευαίσθητα στοιχεία που αφορούν τη ρωσική οικονομία, αξιοποιώντας ανεπίσημες επαφές και συναντήσεις.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την άφιξη της Βρετανίδας επιτετραμμένης Ντανάε Ντολάκια στο υπουργείο, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Μόσχα την υπόθεση.

Το νέο αυτό επεισόδιο εντάσσεται στο ήδη ιδιαίτερα βαρύ κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις των δύο χωρών. Οι δεσμοί Ρωσίας και Βρετανίας βρίσκονταν ήδη σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο πριν ακόμη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ μετά τον Φεβρουάριο του 2022 η ένταση έχει οξυνθεί ακόμη περισσότερο.

Τα τελευταία χρόνια οι αμοιβαίες απελάσεις διπλωματών έχουν εξελιχθεί σε επαναλαμβανόμενο μοτίβο στις σχέσεις Λονδίνου και Μόσχας. Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει την ανάκληση της διαπίστευσης Ρώσου διπλωμάτη, ως απάντηση σε αντίστοιχη ενέργεια της ρωσικής πλευράς που είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο.

