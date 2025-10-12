Νέα επικοινωνία Ζελένσκι-Τραμπ σε δυο μέρες, τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει, έπειτα από μία εβδομάδα περισσότερων από 4.000 ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

12 Οκτ. 2025 17:41
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας και του ενεργειακού τομέα της χώρας που, τον οποίο σφυροκοπά η Ρωσία.

«Χθες, συμφωνήσαμε σε ένα σύνολο θεμάτων για να συζητήσουμε σήμερα και καλύψαμε όλες τις πλευρές της κατάστασης: άμυνα της χώρας μας, ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, στην αντιαεροπορική άμυνα, την αντίσταση και δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας. Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα», ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ.

«Ο κόσμος έχει επικεντρωθεί στη Μέση Ανατολή και η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις εναντίον μας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει, έπειτα από μία εβδομάδα περισσότερων από 4.000 ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

«Η Μόσχα επιτρέπει στον εαυτό της να κλιμακώνει τα πλήγματά της, εκμεταλλευόμενη ξεκάθαρα το γεγονός ότι ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στη διασφάλιση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει να επιτραπεί καμία χαλάρωση της πίεσης. Κυρώσεις, δασμοί και κοινές δράσεις εναντίον των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου, αυτών που χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσα να ανοίξει τον δρόμο για τη διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη, επισήμανε. «Ο κόσμος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό παράλληλα με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο Ουκρανός ηγέτης.

Η Ουκρανία, εδώ και καιρό, ζητά την επιβολή κυρώσεων, μεταξύ άλλων σε βάρος της Κίνας και της Ινδίας, που είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως η Ρωσία έχει εντείνει την «εναέρια τρομοκρατία εναντίον των πόλεών μας και των κοινοτήτων μας, αυξάνοντας τα πλήγματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών μας». Μονάχα την τελευταία εβδομάδα, είπε πως η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 3.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 92 πυραύλους και περίπου 1.360 βόμβες ολίσθησης εναντίον της Ουκρανίας.

«Χθες, στην Κοστιαντινίβκα, ένα παιδί σκοτώθηκε σε μια εκκλησία από μια βόμβα ολίσθησης», έγραψε ο Ζελένσκι.

 

 
