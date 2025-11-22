Νέα Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου: Σύλληψη άνδρα από την ΟΠΚΕ με κάνναβη σε νυχτερινό έλεγχο

Έλεγχος της ΟΠΚΕ στην Πατρών–Πύργου οδήγησε στη σύλληψη ενός άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Πέμπτης.

22 Νοέ. 2025 12:48
Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ύστερα από στοχευμένο έλεγχο της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 5,4 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές και σχηματίστηκε σε βάρος του η σχετική δικογραφία.

