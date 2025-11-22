Νέα Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου: Σύλληψη άνδρα από την ΟΠΚΕ με κάνναβη σε νυχτερινό έλεγχο

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ύστερα από στοχευμένο έλεγχο της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Κατά τον έλεγχο οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 5,4 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές και σχηματίστηκε σε βάρος του η σχετική δικογραφία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



