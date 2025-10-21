Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά

Με έργο ύψους 336.000 ευρώ και τη διάνοιξη νέας γεώτρησης, η Περιφέρεια Αττικής δίνει οριστικό τέλος στο χρόνιο ζήτημα επάρκειας νερού στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», διασφαλίζοντας τη λειτουργία των λιμνών και τη βιώσιμη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού.

21 Οκτ. 2025 14:52
Pelop News

Τη δρομολόγηση ενός κρίσιμου έργου για τη λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής, με τη διάνοιξη νέας γεώτρησης και την κατασκευή αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 1.400 μέτρων, στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 336.000 ευρώ, εντάσσεται σε προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρόεδρος της «Νέας Μητροπολιτικής Α.Ε.» Δημήτρης Φραγκάκης, ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Κορμάς, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου Σάκης Κατσούλης και ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρος Τσίρμπας.

Η νέα παρέμβαση, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, αναμένεται να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των λιμνών, να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης και να αποτρέψει επαναλαμβανόμενα προβλήματα ξηρασίας. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 36 μηνών.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στη σημασία της παρέμβασης, σημείωσε ότι η αναβάθμιση του πάρκου αποτελεί «στρατηγική επιλογή» στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδίου για μια πιο βιώσιμη και ανθρώπινη Αττική.

«Με το έργο της νέας γεώτρησης και του αγωγού ύδρευσης δίνουμε επιτέλους μια οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, εξασφαλίζοντας τον φυσικό πλούτο, τις λίμνες και τη συνέχιση της ζωτικής λειτουργίας του πάρκου ως πνεύμονα πρασίνου για τη Δυτική Αθήνα», υπογράμμισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αναβάθμιση των μητροπολιτικών πάρκων δεν είναι αποσπασματική παρέμβαση αλλά «παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», επισημαίνοντας πως στόχος είναι η μετατροπή τους από «σύμβολα εγκατάλειψης» σε σημεία βιώσιμης αναγέννησης για το λεκανοπέδιο.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
