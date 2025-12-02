Νέα κακοκαιρία προ των πυλών: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και το Ιόνιο, έρχεται νέο κύμα με νοτιάδες και σκόνη

Αστάθεια παρουσιάζει σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, ο καιρός στη δυτική Ελλάδα, όπου προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως τους 20°C στη νότια νησιωτική χώρα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο και αργότερα στις δυτικές ηπειρωτικές περιοχές. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο αναμένονται καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι μειωμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Ιόνιο φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα κυμανθεί από 15 έως 21°C, ανάλογα με την περιοχή.

Στην Αττική, προβλέπονται αραιές νεφώσεις που κατά τόπους θα γίνουν πιο πυκνές, χωρίς φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 17°C, με ασθενείς ανέμους και αυξημένη υγρασία κατά τις πρωινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις, ενώ τοπικά θα επικρατήσει περισσότερο κλειστός καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15°C.

Νεφελώδης ο καιρός σημερα στην Πάτρα, όπου οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα πυκνές. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως τους 17°C, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, έως 2 μποφόρ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν από τη νύχτα ασθενείς τοπικές βροχές.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν από τη νύχτα ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια τμήματα του και βαθμιαία και στα υπόλοιπα.

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και από το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια τμήματα του και βαθμιαία και στα υπόλοιπα. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3βαθμούς χαμηλότερη.

Νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στον κόλπο της Σύρτης θα οδηγήσει σε εκτεταμένη κακοκαιρία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το σύστημα αναμένεται να φέρει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους νοτιάδες, με 12 περιοχές να επηρεάζονται περισσότερο, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, η Κρήτη, οι Σποράδες και η κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά την Τετάρτη και θα επεκταθούν σταδιακά σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από το Σάββατο, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, χωρίς σημαντική μεταβολή στη θερμοκρασία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μόνο στα πολύ ορεινά.

Και ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός επισημαίνει ότι μετά το σύντομο διάλειμμα βελτίωσης, νέα μεταβολή έρχεται από την Τετάρτη. Όπως αναφέρει, αναμένονται νοτιάδες, βροχές και καταιγίδες, λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Αύριο Τετάρτη 3/12: Νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με βροχές σε Ιόνιο, δυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και νότια. Καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο και δυτικές παράκτιες περιοχές. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ είναι πιθανή η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Πέμπτη 4/12: Εκτεταμένες νεφώσεις και βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έντονα φαινόμενα πιθανόν σε Ιόνιο, Κυκλάδες, νότια Κρήτη και δυτική κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τμήματα του Αιγαίου.

Την Παρασκευή 5/12: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Σταδιακή στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς στα δυτικά.

Το Σάββατο 6/12: Νεφώσεις με βροχές σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες και Κρήτη. Τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα νότια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



