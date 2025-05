Νέα μαζική ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ΦΩΤΟ

Σε ακόμη μία μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου προχώρησαν την Τρίτη 6 Μαΐου 2025 η Ουκρανία και η Ρωσία, επιστρέφοντας 205 στρατιώτες η κάθε πλευρά, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των δύο κυβερνήσεων.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την ανταλλαγή, σημειώνοντας ότι οι αιχμάλωτοι βρίσκονται στη Λευκορωσία, όπου τους παρέχεται ιατρική και ψυχολογική φροντίδα. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαδραμάτισαν κρίσιμο διαμεσολαβητικό ρόλο στη διευθέτηση της ανταλλαγής.

Ζελένσκι: «Άλλοι 205 Ουκρανοί γύρισαν σπίτι»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του, ανακοινώνοντας μέσω Telegram ότι «η Ουκρανία έφερε πίσω 205 Ουκρανούς στρατιώτες από τη ρωσική αιχμαλωσία».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τα ΗΑΕ για τη συνεισφορά τους, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε ζωή που επιστρέφει είναι μια νίκη για την Ουκρανία».

Our people are free. Our people are home.

Today, Ukraine has brought back 205 warriors. Young and older men from almost all types and branches of the Armed Forces. Defenders of Mariupol and the entire front line.

They have been scattered across many Russian regions, imprisoned… pic.twitter.com/wW8cJ981mg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2025