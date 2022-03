Νέα Ορλεάνη: Ανεμοστρόβιλος σκότωσε έναν άνθρωπο και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές – ΒΙΝΤΕΟ

Σπίτια διαλύθηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες (22/3) την Νέα Ορλεάνη, στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ.

«Ισχυρός ανεμοστρόβιλος στο έδαφος στη Νέα Ορλεάνη! Βρείτε καταφύγιο τώρα αμέσως!», ανέφερε στο Twitter η αμερικανική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) από τη Νέα Ορλεάνη στις 20:35 (4:35 ώρα Ελλάδας).

The severe threat across Tornado Watches 063 and 064 (current watches) continues. A damaging gust or a tornado remains possible over the next few hours. A downstream (to the east of existing watches) Tornado Watch will be needed by 11pm Central. https://t.co/G3buhcWecy

